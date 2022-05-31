端午節連續假期恆警全力交通疏導　提供安全順暢用路環境

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恆警針對轄區易壅塞路段實施以下交管措施：
1. 車城地區：台26線各路口實施號誌長綠，於必要時實施替代道路
（1）南下：由長灘飯店右轉車城景觀道路（屏152線）沿福安大橋、龜山大橋至海生館接屏153線南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下。
（2）北上：台26線台灣牛餐廳左轉埔墘路至海生館三叉路右轉車城景觀道路（屏152線）至長灘飯店左轉接台26線北上。
2.南灣地區：111年6月2日8時至6月5日22時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側禁止停車、臨時停車。
3.墾丁地區：
（1）111年6月2日8時至6月5日22時，墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車、臨時停車。
（2）墾丁大街分流管制：111年6月2日至6月5日，每日16時至22時
A、正常階段:墾丁路及大灣路保持車輛雙向通行。
B、第二階段「車輛分流」：台26線南下墾丁車輛由墾丁牌樓前右轉大灣路南下；墾丁路由北上車輛單向通行。
C、第三階段「人車分流」：台26線南下墾丁車輛由墾丁牌樓前右轉大灣路南下、墾丁路北上車輛由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。
林明波表示，警方為確保大多數民眾行的順暢，實施交通管制難免有所限制，敬請體諒並遵守執勤人員指揮。另民眾於旅遊活動結束後，應小心駕駛，切勿喝酒開車及超速、疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強疏導與執法，使到恆春半島旅遊的遊客能歡度連續假期。