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端午節連續假期恆警全力交通疏導　提供安全順暢用路環境

▲今年端午節連續假期，恆春分局於轄區易壅塞之台26線車城、南灣、墾丁路段及四重溪地區，規劃綿密警力部署，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等作為加強疏導。（圖／恆春分局提供）
▲今年端午節連續假期，恆春分局於轄區易壅塞之台26線車城、南灣、墾丁路段及四重溪地區，規劃綿密警力部署，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等作為加強疏導。（圖／恆春分局提供）

記者郭俊暉、郭凱杰／屏東報導

2022-05-31 19:00:00

今年端午節連續假期自6月3日起至6月5日止，為疏緩各地旅客大量湧入恆春之車潮造成交通壅塞，恆春警方於各易壅塞路段，規劃警力加強疏導，以提供民眾優質之交通服務。恆春警察分局長林明波也呼籲駕駛人，墾丁地區停車位有限，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，以節省寶貴時間。

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▲恆春警察分局長林明波也呼籲駕駛人，墾丁地區停車位有限，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，以節省寶貴時間。（圖／恆春分局提供）
▲恆春警察分局長林明波也呼籲駕駛人，墾丁地區停車位有限，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，以節省寶貴時間。（圖／恆春分局提供）
今年端午節連續假期，恆春分局於轄區易壅塞之台26線車城、南灣、墾丁路段及四重溪地區，規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，實施車輛分流、車輛單向管制及替代道路等作為加強疏導，並因應防疫期間，於墾丁大街實施「人車分流」管制措施，劃定行人徒步區，期使民眾能有開心之旅遊假期。為確保交通順暢。

恆警針對轄區易壅塞路段實施以下交管措施：

                                                                                        
1. 車城地區：台26線各路口實施號誌長綠，於必要時實施替代道路

（1）南下：由長灘飯店右轉車城景觀道路（屏152線）沿福安大橋、龜山大橋至海生館接屏153線南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下。

（2）北上：台26線台灣牛餐廳左轉埔墘路至海生館三叉路右轉車城景觀道路（屏152線）至長灘飯店左轉接台26線北上。

2.南灣地區：111年6月2日8時至6月5日22時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側禁止停車、臨時停車。

3.墾丁地區：

（1）111年6月2日8時至6月5日22時，墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車、臨時停車。

（2）墾丁大街分流管制：111年6月2日至6月5日，每日16時至22時

 A、正常階段:墾丁路及大灣路保持車輛雙向通行。

 B、第二階段「車輛分流」：台26線南下墾丁車輛由墾丁牌樓前右轉大灣路南下；墾丁路由北上車輛單向通行。

 C、第三階段「人車分流」：台26線南下墾丁車輛由墾丁牌樓前右轉大灣路南下、墾丁路北上車輛由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。

林明波表示，警方為確保大多數民眾行的順暢，實施交通管制難免有所限制，敬請體諒並遵守執勤人員指揮。另民眾於旅遊活動結束後，應小心駕駛，切勿喝酒開車及超速、疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強疏導與執法，使到恆春半島旅遊的遊客能歡度連續假期。

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