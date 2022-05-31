端午節連假旅遊　警籲避開易壅塞時段、路段

今年端午節連續假期將於6月3日（星期五）至6月5日（星期日）止，由於疫情尚未趨緩，高雄市警局交通大隊預期大批市民將戶外熱門景點可能吸引民眾趁連假空檔外出舒解身心，預估熱門景點周邊車流量相形會較為增加，高市警局及所屬各分局已規劃適當警力加強疏導相關重要交流道、市區要道及熱門景點周邊道路交通，維護連假期間交通順暢和安全。
交通大隊預期端午連假期間市區熱門景點如旗山老街、美濃景區、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、崗山之眼、旗津、哈瑪星-西子灣-棧貳庫、駁二特區及台20線南橫公路梅山口至埡口段等均可能湧入大量人潮，交通大隊預判轄內台1線、台17線、台19線、台20線、台22線等主要幹道以及國道1號中正、建國、九如交流道、國道10號大中、民族、仁武、燕巢、嶺口、旗山端交流道及台88線道鳳頂、大寮、大發交流道等處為易壅塞要道，可能壅塞時段為連假前一天6月2日16時至20時、連假期間6月3日至6月5日每日9時至12時、17時至19時。
交通大隊建議民眾連假前應事先做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行車路線，隨時收聽警察廣播電臺路況資訊報導、利用網路Google Map查詢車流狀況、或連線上網查看「公路總局-智慧化省道即時資訊服務網網頁」、「高速公路1968網頁」、「高雄市政府警察局即時路況影像」等方式掌握即時路況，相信即可有個順暢的之連假旅途。
高市警方也呼籲民眾在連假期間，如要出遊可考慮搭乘捷運大眾運具或避開易壅塞路段、時段，選擇提前或延後時程出發或返回，以免因為遇上交通嚴重壅塞，而影響出遊的心情；此外，避開假期尖峰時段活動，也可藉此減少感染新冠肺炎的可能，進而保障自身健康及安全。