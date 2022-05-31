立院修法！教保員不當管教幼兒最重罰60萬、終身不得聘任
立法院院會今（31）日三讀修正《教保服務人員條例》及《幼兒教育及照顧法》，新增教保人員不當管教幼兒者最高處60萬元以下罰鍰，同時規範教保服務機構人員若曾有性騷擾、體罰、霸凌幼兒者應予解聘，且終身不得聘任，若違法得處機構負責人最重30萬元以下罰鍰，情節重大者可處廢止設立許可的處分。
三讀條文明定，教保服務人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，若對情節重大，處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。
同時，新條文也修正教保員不得於教保服務機構任職的規定，對於曾觸犯《性侵害犯罪防治法》，有性騷擾或性霸凌行為、體罰霸凌學生或幼兒，造成其身心嚴重侵害者，教保服務機構應予解聘、免職或終止契約關係，且終身不得聘任、任用或進用為教保服務人員。
三讀條文並規定，若知悉園內有不得於教保服務機構服務的教保服務人員，而未依規定處理，處負責人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令幼兒園限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰；其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。