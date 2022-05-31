COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／聯盟總冠軍賽用球亮相　簽名義賣做公益

▲海神一哥胡瓏貿和太陽球星蘇奕晉將在總冠軍賽一決勝負。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）
▲海神一哥胡瓏貿和太陽球星蘇奕晉將在總冠軍賽一決勝負。（圖／台灣運彩xT1聯盟提供）

記者黃建霖/高雄報導

2022-05-31 18:45:09

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季總冠軍賽今晚7點開戰！例行賽前兩強高雄全家海神、臺中葳格太陽一路過關斬將，挺進總冠軍賽，為了紀念聯盟史上首次的總冠軍賽，聯盟官方比賽用球品牌Wilson特別趕製總冠軍賽專屬用球，上面印上總冠軍賽LOGO，今天總冠軍賽就將正式啟用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯盟也將安排總冠軍賽參賽兩隊球員，一同在總冠軍賽用球簽名，該顆總冠軍賽簽名球預計將連同14萬元捐款致贈給家扶基金會，幫助在疫情中受影響的弱勢兒少與家庭，也將由家扶基金會進行後續簽名球義賣。

聯盟頂級贊助商Bybit也在總冠軍賽繼續公益加碼，勝隊每投進1記三分球，Bybit從原本例行賽捐贈3個Bit虛擬幣（每個Bit目前市值約25元），直接翻倍為6個Bit虛擬幣，比賽現場也安排抽獎活動，只要球迷在現場完成註冊或成功入金，就可參加抽獎，有機會獲得球團商品、總冠軍賽門票或直接升級場邊席。

總冠軍賽期間，聯盟轉播合作伙伴17LIVE轉播規格再升級，所有的總冠軍賽賽事都會有正妹Liver一起和球迷們觀賞緊張、刺激的總冠軍賽精彩比賽，在觀看賽事直播的同時，球迷們也能及時與Liver線上互動，體驗不同的休閒娛樂氛圍。

隨著總冠軍賽即將展開激戰，聯盟轉播合作伙伴LINE TODAY在T1專區的總冠軍預測投票（https://today.line.me/tw/v2/poll/peWj2vN）也正如火如荼進行，截至今日下午4點，海神奪冠聲勢大好，有將近65%的網友看好海神能夠拿下元年總冠軍。

 

T1／大將桑尼未登錄　太陽客場挑戰總冠軍賽首勝有難度

PLG／辛巴奪得分籃板雙冠王　李愷諺摘下聯盟助攻王

足球／萊萬酸說話要真心　梅西回嗆：前年的他並非最佳

NBA／稱讚「聰明哥」人如其名　Kerr：他就像D.Green

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀