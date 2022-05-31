T1／聯盟總冠軍賽用球亮相　簽名義賣做公益

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季總冠軍賽今晚7點開戰！例行賽前兩強高雄全家海神、臺中葳格太陽一路過關斬將，挺進總冠軍賽，為了紀念聯盟史上首次的總冠軍賽，聯盟官方比賽用球品牌Wilson特別趕製總冠軍賽專屬用球，上面印上總冠軍賽LOGO，今天總冠軍賽就將正式啟用。





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