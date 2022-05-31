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美研究曝9成幼童重症原因　醫：病毒最愛往「這裡」擴散

美研究曝9成幼童重症原因　醫：病毒最愛往「這裡」擴散
美研究曝9成幼童重症原因　醫：病毒最愛往「這裡」擴散

健康醫療網

2022-05-31 19:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】Omicron疫情在台灣正處於大流行階段，近日出現不少幼童染疫引發重症，甚至死亡的消息。重症醫學專醫師黃軒，今（25）日在臉書以「此刻Omicron 爆量：你該帶你的（5歳-11歲）孩子，去打疫苗了」為標題發文表示，Omicron 在台灣大爆炸，病毒就會往抵抗力極端不好族群，擴散出去，重症：「小孩子，就是其中一個族群了！」

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黃軒醫師彙整美國研究，鼓勵5-11歲幼童務必接種疫苗。依據美國CDC研究1，5-11歲因COVID-19而住院的孩子，發現這些住院小孩：

  1. 每10位，有3個是本身沒有任何慢性疾病
  2. 每10位，有9個小孩都沒有接種疫苗過
  3. 每10位，有2個小孩需要加護病房治療
  4. 和Delta病毒比較，Omicron病毒使住院機率（hospitalization rate）增加：
Omicron 染疫的小孩，住進一般的病房，是Delta染疫時的「2.3倍」，而住進加護病房，又是Delta染疫時的「1.7倍」、人數也增加了「2.1倍」。在Delta病毒流行期間：毎10萬個小孩，只有9.2位需要住院，現在Omicron病毒流行期間：毎10萬個小孩，就會有19.1位需要住院。

小孩子的疫苗副作用低

黃軒醫師表示，兒童打疫苗後出現過敏性休克或心肌炎的不良反應，機率是「萬分之0.1」，比致兒童自己的死亡率還要低。美國兒科學會數據指出，迄今美國共出現962位兒童死亡病例，致死率是0.01%，也就是「萬分之1」而不打疫苗的小孩除了有住院率高、還有重症死亡率也高。

但不是每位小孩，都可以打疫苗

一、曾對疫苗發生過敏反應的小孩：已經知道對疫苗成分有嚴重過敏反應病史，或先前接種輝瑞BNT疫苗曾發生嚴重過敏反應者，不可接種。

二、正在發燒的小孩：正在發燒的小孩，可以不要急著現在馬上打，可以暫緩接種，把發燒問題解除後，打疫苗才能安全。

三、小孩慢性疾病正在急性發作：慢性疾病，例如 : 正在治療中的發炎性心臟疾病（如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎）、急性風濕熱、複雜或嚴重的先天性心臟病（包含單心室循環）急性發作、急性失代償性心臟衰竭與心臟移植患者。

現實生活中，仍然是要提醒父母

黃軒醫師指出，「大人，你自己的副作用和死亡率，比小孩族群更大」

一、大人的副作用

第一劑：大人接種第1劑新冠疫苗的人，無論廠牌，平均超過50%都出現全身疲倦或全身肌肉痠痛

第二劑：接種第2劑後， 平均副作用比例60～80%。

第三劑：美國CDC也發布了成人如果連續三劑同廠牌mRNA疫苗的平均副作用發生機率：40-75%

二、大人的死亡率

父母，比孩子有更高的COVID-19 死亡率，孩子染疫的死亡率是「萬份之1 」，而30~39歲成年病人的死亡率約為「百分之1.8」，而40~49 歲成年病人的死亡率約為「百分之4」顯然父母親本身，比孩子，更是死亡率的高風險族群！所以，父母都要接種第三劑疫苗，才能保障自身的健康，也才能成為孩子的照顧者！

父母最擔心當是自己狀況，你的身體健康狀況如何？你有打滿三劑了嗎？黃軒醫師表示，「大人把自己健康先照顧好，才能好好照顧小孩子。好好照顧小孩子，在Omicron 爆量時刻：『你的孩子（5歲~11歳），該帶他去打疫苗了』謝謝各位父母，Pandemic（疫情）期間，真的很辛苦！祝福所有家庭，一切平安順事。

參考資料：https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7116e1.htm

文章經「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權轉載，原文連結：《此刻Omicron 爆量：你該帶你的（5歳-11歲）孩子，去打疫苗了》



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53917

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