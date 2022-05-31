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陳冠霖確診「居家險暈倒」　染疫暴瘦李燕認不出

▲李燕（左）說暴瘦的陳冠霖變陌生了。（圖／三立）
▲李燕（左）說暴瘦的陳冠霖變陌生了。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-31 19:25:32

三立八點台劇《一家團圓》近期收視節節攀升，大家期待的男女主角李燕和陳冠霖終於歸隊，兩人因疫情休息了40多天重返工作岡位，李燕笑說陳冠霖變陌生了，覺得他瘦好多，兩人拍照時李燕還故意說：「來，不熟的老公過來。」陳冠霖因家人染疫，原本在家擔任家庭煮夫照顧他們，每日三餐放在妻兒房間門口，沒想到最後自己也確診，時隔1個半月今日終於歸隊，只是體力尚未恢復完全。

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▲李燕（右）、陳冠霖（中）確診後重返八點檔。（圖／三立）
▲李燕（右）、陳冠霖（中）確診後重返八點檔。（圖／三立）
李燕這段期間她能陪著狗兒子去露營很開心，表示自己充好電了，一進組看到大家疲累的模樣，和自己形成強烈反差。她說生理時鐘在休息時間都調整成早起早睡，最近都在忙新辦公室裝潢，預計7月1號開幕，李燕越來越有女老闆的架勢，也展現出老闆口氣，笑稱自己壓力來了，要照顧員工生計，為他們的將來做打算，希望讓年輕人在她這能多學東西，盡快賺到第一桶金。

▲李燕（左）、陳冠霖出席《一家團圓》首映會。（圖／三立）
▲李燕（左）、陳冠霖因疫情休息了40多天。（圖／三立）
陳冠霖回憶家人染疫情況，每人後遺症不同，兒子首先確診，一直昏睡，幾天就好了。而老婆因為只打兩劑疫苗，所以染疫後狀況很糟，一直咳嗽感覺生不如死，還痛苦到說想把頭切斷。而目前他的後遺症是喘和頭暈，有次在家打掃完起身差點暈倒，幸好兒子馬上扶他起來，因他們家習慣每天把垃圾丟掉、房子消毒，看到爸爸不舒服，兒子會貼心幫忙每天打掃、倒垃圾，讓他覺得很窩心。
 

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