名家論壇》李兆立／民進黨「客製化」的國務機要費除罪

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歷史重演的其實不只全武行，就連藍綠修的法，說的話，也都是徹底重新演一遍，幾乎到了複製貼上的程度：
2011年，馬英九因特別費挨告，而國民黨完全執政，就修《會計法》來把特別費除罪化，用的理由是「解決歷史共業」；
2022年，陳水扁因國務機要費挨告，換民進黨完全執政，也修《會計法》來把國務機要費除罪化，用的理由也是「解決歷史共業」。
說是完全複製貼上，對民進黨或許有點不公平，畢竟除了「歷史共業」，民進黨立院黨團總召柯建銘，還自己加碼了「轉型正義」，卻反而讓狀況更加糟糕。
先來看看「轉型正義」的定義，是一個社會在民主轉型之後，對過去威權獨裁體制的政治壓迫、以及因壓迫而導致的社會（政治的、族群的、或種族的）分裂，所做的善後工作。
再來，依據民進黨自己主導通過的《促轉條例》第3條，明文定義「威權統治時期」是指1945-1992這段時期。
請問，陳水扁的國務機要費案是發生在2000-2008年執政時期，能算是威權獨裁體制嗎？國務機要費案中有哪一位當事人，是受到威權壓迫而涉案？
這次修法的直接結果只有一個，就是扁珍不用繼續遭訴，是非常標準的個案式修法，既無助於還原歷史真相，也沒能清除哪個威權象徵，我們無法理解，這到底跟轉型正義有何關聯？
柯建銘不要趁著促轉會才剛拆牌，不會被政府機關自己打臉，就出來用胡說八道和混淆視聽，來糟蹋台灣已經步履蹣跚的轉型正義好嗎？
台灣真正該告別的歷史共業，根本不是哪一位總統的官司，而是完全執政的政黨不受節制的恣意妄為，不僅因人設事惡搞立法，更濫用話語權，扭曲民主觀念。
我們不會認為，國會多數不能以人數優勢通過爭議法案，如果是有相當急迫性，且正當性極高的立法，我們絕對支持，例如防疫條例。但國務機要費案真的有這麼急，必須趕在本會期的最後一刻，用全武行的方式碾壓通過嗎？
別的不提，這個會期有多少重要法案被擱置，怎麼不見民進黨拿出同樣的魄力，在會期尾聲強力通過？例如，攸關大學自治民主的《大學法》修正，更是許多大學自治團體長年以來的訴求，為的就是告別「一切校方說得算」的威權遺緒，卻被硬生生丟到了下個會期。
問題是，下個會期就是所謂的「選舉會期」，同時還要處理預算，立法院到底還有多少能量能留給《大學法》，老實說很難樂觀以對。
同樣被丟到選舉會期的，還有攸關「打炒房」的《平均地權條例》修法，房價已經飛漲成什麼鬼樣子了，這麼多年輕世代受到的苦痛，難道抵不過扁珍嗎？正是台灣房市政策的長期錯誤，才讓房價問題此刻變得如此複雜難解，這樣的「歷史共業」為何不是民進黨選擇在這會期尾聲搶過的優先法案？
站在告別歷史共業的立場，中國國民黨作為威權傳承人，不懂民主因此亂用概念也就罷了，民主進步黨身為當年力抗威權的一方，難道也不懂嗎？為了一個國務機要費，如此自傷招牌，值得嗎？
●作者：李兆立／行動時代策略長
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