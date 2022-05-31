Redmi Note 11S 5G登台！大螢幕大電量8000元有找CP值高
Redmi Note 11系列再添新機，小米台灣推出5G版本的Redmi Note 11S 5G，支援5G雙卡雙待，同時提供5000萬像素三鏡頭、5000mAh大電量33W Pro快充、6.6吋螢幕，6GB+128GB售價7999元。購買即享YouTube Premium兩個月免費試用（價值358元）與LiTV 電視頻道餐30天會員服務（價值250元）。於6月1日當天購買，即可參與Xiaomi 手環 7抽獎。另外6月7日前購買均可獲贈早鳥禮 Xiaomi 智慧延長線20W快充版（價值695元）。
年初推出一億像素性價比之王Redmi Note 11S，為了因應5G的需求，再推5G版本，搭載MediaTek Dimensity 810處理器，支援5G雙卡雙待，提供33W Pro的高效快充，不到1小時即可滿電，機身內建5000mAh電池，以及MediaTek 5G UltraSave省電技術，最高可支援170小時音樂播放、22小時影片觀看、12小時的遊戲。
使用6.6吋FHD+打孔螢幕，配備90Hz螢幕更新率及250Hz觸控採樣率，所支援的AdaptiveSync技術，可依據用戶的使用狀態，達成30、50、60、90Hz四階段的智慧調節。同時，配有旗艦級的X軸線性馬達配置，讓用戶在遊戲中感受更逼真的反饋效果。相機部份，配備5000萬像素主鏡頭支援夜景、人像模式、800萬像素超廣角鏡頭，以及200萬像素微距鏡頭。