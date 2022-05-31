葛斯齊曬汪小菲「糾纏女子3私密照」 再爆許雅鈞也有料
汪小菲離婚大S（徐熙媛）後與26歲女星張穎穎頻傳緋聞，至今仍未出面承認，日前也被狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，與陌生女子親密交纏之外，對象還多達10個，汪小菲聽聞此事後直接喊告，怒批「子虛烏有」，讓葛斯齊今（31）日臨時開記者會，預告要曬出「斃命鐵證」，並透露對方已向大S、小S道歉。葛斯齊履行承諾，晚上9點開直播揭發事情真相，也曝光3張他糾纏女子的私密照。
葛斯齊表示照片中躺在沙發上男子，就是汪小菲的司機，看起來相當愜意，似乎對汪小菲的作為不以為然，另外後方模糊不清的人影，葛斯齊猜測就是拍攝者，不過並沒有透露對方即為向他爆料的人。
另外，有網友詢問葛斯齊手上是否也有小S老公許雅鈞的料，他表示曾接到一位「作陪吃飯」女孩的料，對方透露許雅鈞當時和一群俄羅斯妹子同桌聚會，但葛斯齊在接獲餐廳名後，發現價格太貴，所以就沒有去拍攝。
葛斯齊表示現在汪小菲現在能做的事情，就是和大S家人道歉：「道歉和有沒有承認『婚內出軌』，還有『我有女友張穎穎』不一樣，人可以幼稚，但是錯了一定要道歉，你知不知道那對大S的傷害多大？」最後也預告後續會爆出更多的料，雖然不會曝光爆料者身分，但會做專業的判斷，並喊話汪小菲一定要觀賞下一集：「有些你問我但我不回答的事，我也會一併告訴你。」