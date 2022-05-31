老公確診怒吼縮短4公分　女星驗貨：還夠用

「Hold住姐」謝依霖2018年和老公結婚，夫妻育有3歲女兒、2歲兒子，謝依霖透露這周全家確診，兒女在37度至40度之間發燒整整1天，一開始謝依霖和兒女先陽性，展開一打二的居家隔離生活，老公看了美國染疫者陰莖縮短的案例很害怕，沒想到和3個確診者朝夕相處，第三天還是逃不過染疫的命運。
謝依霖說老公整個身心靈都在抗拒「小4公分」這件事情，怎麼驗都是陰性，她以開玩笑的口吻說：「還好第三天傳來好消息，我先生說X，剩26公分了，不論你再怎麼抗拒都躲避不了小4公分的宿命，我們一家不再陰陽分離，在陽世間團聚了。」文末謝依霖才幫老公平反，「我驗過貨了，1公分沒少，26公分還夠用。」
如果感冒等級有10分，謝依霖覺得染疫的程度是4分，她生平唯一一次病到10分是拍《小時代》3、4集的時候，「當時重感冒真的半昏迷，都在醫院吊點滴，剛好有一場滿重要又特殊的戲排好要拍了，灑水車也特別發來了，場地也借好了，武替也發了，現場所有東西都在等我一個人。」
當時謝依霖病得太嚴重，渾身無法動彈，演員副導就跟醫生說：「有沒有辦法讓她打一針站起來，讓我拍完一場我就讓她回來。」聽到他這麼說，病得快死的謝依霖都笑出來了，無奈說：「那大概是我人生覺得自己最紅的時刻了吧。」