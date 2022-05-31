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「肥胖」不只影響國人健康　印度專家憂其恐成社會重擔

「肥胖」不只影響國人健康　印度專家憂其恐成社會重擔
「肥胖」不只影響國人健康　印度專家憂其恐成社會重擔

健康醫療網

2022-05-31 20:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平外電報導】西方國家現多已普遍了解「高肥胖率」對人民健康帶來的危害，近年來也不斷提倡均衡飲食及運動的重要性，然而，人口肥胖情形卻悄悄向低收入及中等收入國家蔓延，特別是──印度。根據印度當地政府最新調查結果顯示，印度人肥胖比例正快速飆升，專家們警告，當地人的健康狀態可能因此而受嚴重影響，呼籲當地國民共同重視並儘速控制住此上升趨勢。

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「中心肥胖」危險性最高　南亞人過重定義須更嚴格

身體質量指數（BMI）是被國際廣泛接受以衡量個人肥胖程度的計算方式，將體重（公斤）除以身高（公尺）的平方可得一數值，即稱為BMI。目前世界衛生組織定義，BMI數值25或以上即為「過重」、30（含）以上則為「肥胖」。

然而，印度肥胖基金會創辦人 Ravindran Kumeran醫師以及當地其他健康領域的專家認為，以南亞地區的人種來說，過重與各階段肥胖之定義數值應往下降低至少兩點，意即「BMI為23或以上即為過重、28及以上則為「肥胖」」。原因是南亞地區的人更傾向「中心肥胖」，簡單來說就是脂肪堆積於腹部，也是對健康影響最劇的肥胖形式。

如以上述標準來計算，Kumeran醫師坦言，印度整體人口應約有「半數」有過

重問題。

肥胖引發問題多　影響個人、社會健康

肥胖會增加許多非傳染性疾病的發生風險，其中包含13種癌症、糖尿病、心血管及肺臟疾病，而經統計，去（2021）年全球約有280萬人間接死於肥胖，實在不可不防。國際減重暨代謝手術聯盟前理事長Pradeep Chowbey醫師說：「體重高於過重標準，每增加10公斤，恐減少三年壽命，與此同時，臨床上也觀察到過重或肥胖者若確診新冠肺炎，死亡率為正常體重者的三倍。」

另外，除了生理健康之外， Chowbey醫師提到，肥胖也會對一個人的心理甚至對社會造成影響。舉例來說，肥胖會造成「性」方面的不健康，導致婚姻失和的發生機率上升。然而，印度政府並未如預期般地重視人民肥胖問題，甚至可以說是將心力多放在流行性疾病控制上，而對所有種類的生活型態疾病（或稱文明病）不夠關注。

Chowbey醫師指出，管理國家人口肥胖問題是一件相當困難且花費甚鉅的事，若放任不管，在可預見的未來必然將成為國家健康管理系統的沈重負擔。

原文網址：《BBC》NFHS-5: Indians are getting fatter - and it's a big problem



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53938

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