直播主之亂再起！遭連千毅提告 網紅鳳梨：浪費司法資源
連千毅日前與網紅「勾起你心中的惡」的事件，鬧得沸沸揚揚，另名網紅鳳梨吳泓逸也一同加入指責連千毅的行列中，原以為事件已落幕，不料鳳梨今天（31日）在臉書上透露「被連某告恐嚇」，更發文猛酸對方「整天浪費司法資源，不知道在幹什麼」。
據了解，日前網紅「勾起你心中的惡」質疑連千毅NFT詐騙，引起網友議論紛紛，雙方更是在網路上大打口水戰，鳳梨也加入這場鬧劇，開直播指責連千毅破壞社會安定，更提到「已經連絡好道上人士」，同時要求連適可而止，別再靠勢了。
後來連千毅表明不再回應與勾惡有關的問題，原以為網紅之戰就此落下帷幕，豈料今天鳳梨今天卻在臉書上表示「剛剛接到新北偵查隊的電話，跟我說吳先生有個連某對你提告，告你恐嚇，我真的笑死，我到底怎樣恐嚇連欸？我真的殺無餒（搞不清楚），整天在網路上吃嘴嗆人的人，跑去告我恐嚇？」
貼文一出，連千毅也立刻在臉書貼文寫到「鳳梨 ，吳泓逸，好好顧好你的飲料店，我的律師告你，公然侮辱跟恐嚇危安，就是要你成長，別每天口不擇言，講話都要帶責任的！」。
稍早鳳梨也再狠酸指出，「二審要你開庭，你就說確診，我只是麻煩你卡止咧（差不多）就告我恐嚇，整天浪費司法資源，不知道在幹什麼…然後現在跑去告一個生意人嗎？」。（編輯：陳苾暐）