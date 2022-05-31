COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

遭疑低報確診死亡數　陳時中駁：這不是我們在做的事情

▲衛福部長陳時中今（31）日強調，台灣在確診死亡數上非常嚴謹，也絕對不會為了數字好看就低報死亡數。（圖／記者許若茵攝，2022.05.09）
▲衛福部長陳時中今（31）日強調，台灣在確診死亡數上非常嚴謹，也絕對不會為了數字好看就低報死亡數。（圖／記者許若茵攝，2022.05.09）

記者許若茵／台北報導

2022-05-31 22:18:50

近期本土新冠肺炎疫情進入穩定高原期，衛福部長陳時中今（31）日晚間接受電視節目專訪時強調，近來外界質疑台灣低報死亡率，但台灣在確診死亡數上非常嚴謹，也絕對不會為了數字好看就低報死亡數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對外界質疑台灣低報致死率，陳時中今晚間接受電視專訪時解釋，台灣在確診的死亡數上非常嚴謹，「幾乎是只要碰到邊緣就算了」，而像是英國，過去對於新冠肺炎死亡標準是確診後60天內去世，就列為新冠死亡個案，現在已下修至28日，各個國家標準都不同。

陳時中提到，近來刺胳針醫學期刊等都有統計超額死亡數，並列入全死因統計與可能外展情況，台灣是少數超額死亡率為負數的國家，代表在疫情下，死亡人數比預期少，陳認為，5月後台灣超額死亡數會再提高一些，與其社會爭議有無低報，不如觀察超額死亡數，更能體現全貌，爭議也會比較少一點。

陳時中也強調，「我也保證我們絕對不會說因為要數字好看就低報死亡的數目，這不是我們在做的事情」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

拚打兒童BNT！紅鼻子醫生駐點轉移恐懼

邊境再放寬！回歸唾液PCR　醫建議改用快篩效率更高

陳時中快看！他14歲起抽菸都戒了　高喊愛老婆真正行動

明起限5天！中正紀念堂開打兒童BNT　全採網路預約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀