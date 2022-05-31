遭疑低報確診死亡數 陳時中駁：這不是我們在做的事情
近期本土新冠肺炎疫情進入穩定高原期，衛福部長陳時中今（31）日晚間接受電視節目專訪時強調，近來外界質疑台灣低報死亡率，但台灣在確診死亡數上非常嚴謹，也絕對不會為了數字好看就低報死亡數。
針對外界質疑台灣低報致死率，陳時中今晚間接受電視專訪時解釋，台灣在確診的死亡數上非常嚴謹，「幾乎是只要碰到邊緣就算了」，而像是英國，過去對於新冠肺炎死亡標準是確診後60天內去世，就列為新冠死亡個案，現在已下修至28日，各個國家標準都不同。
陳時中提到，近來刺胳針醫學期刊等都有統計超額死亡數，並列入全死因統計與可能外展情況，台灣是少數超額死亡率為負數的國家，代表在疫情下，死亡人數比預期少，陳認為，5月後台灣超額死亡數會再提高一些，與其社會爭議有無低報，不如觀察超額死亡數，更能體現全貌，爭議也會比較少一點。
陳時中也強調，「我也保證我們絕對不會說因為要數字好看就低報死亡的數目，這不是我們在做的事情」。
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