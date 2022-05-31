COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不爽粉專護航疫苗之亂　陳柏惟：國民黨放棄中間選民了？

▲陳柏惟看不慣國民黨粉專轉移事件焦點，深夜開直播大罵15分鐘。（圖／陳柏惟臉書，2022.05.31）
▲陳柏惟看不慣國民黨粉專轉移事件焦點，深夜開直播大罵15分鐘。（圖／陳柏惟臉書，2022.05.31）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-31 23:59:322022-06-01 00:00:17

台中市兒童疫苗之亂升溫，國民黨粉專今（31）晚貼文「台中市政府努力防疫，蔡其昌團隊拼命造謠，蘇貞昌院長，民進黨的造謠抹黑不抓嗎？」指控立法院副院長蔡其昌一名助理惡意抹黑一線醫療人員與市府團隊。前基進黨立委陳柏惟氣得深夜開直播狂罵15分鐘，認為國民黨用大砲打小鳥、把台中的家長當白痴，「是打算放棄所有中間選民嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市BNT兒童疫苗施打速度這兩天成為民進黨議員砲轟重點，今晚國民黨文傳會在粉專貼出「立法院副院長蔡其昌團隊造謠內容」，指台中市政府努力打拼為7萬7290名孩子施打疫苗，蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤卻散播圖卡，造謠稱台中市僅施打7200劑疫苗，惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊。

該則貼文更「溫馨提醒」行政院長蘇貞昌，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，造謠者應處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。並喊話蔡其昌別放任自己人到處造謠，作為謀求政治利益的手段！

▲國民黨文傳會在粉專貼出「立法院副院長蔡其昌團隊造謠內容」，喊話行政院長蘇貞昌別放任自己人抹黑。（圖／國民黨粉專，2022.05.31）
▲國民黨文傳會在粉專貼出「立法院副院長蔡其昌團隊造謠內容」，喊話行政院長蘇貞昌別放任自己人抹黑。（圖／國民黨粉專，2022.05.31）
蔡其昌本人尚未公開回應，前基進黨立委陳柏惟已氣到在臉書開直播，指全國第二大黨大陣仗用粉專砲打一個非公眾人物，真正目標是要打蘇貞昌，卻是把民眾當白痴。「難道是只發給國民黨支持者看，決定放棄中間選民嗎？還是把我們這個世代當白癡、把家長當笨蛋？以為大家都不會去求證，就隨便亂講。」

陳柏惟說，關心疫苗施打的家長都知道，中央給台中9萬多劑BNT疫苗，是全國第二多，台中市一開始分給醫療院所3萬多劑不夠用、發給學校6萬劑卻施打速度緩慢，引爆家長怨言。蔡姓助理做了學校3天只打7200劑的圖卡，國民黨卻將先前打的3萬多劑莫德納、醫療院所打的3萬多劑BNT通通加起來成7萬多劑，硬要拗成被蔡其昌團隊抹黑、被少了一個零。

陳柏惟說，不管國民黨認為盧市府打得快或是慢，台中市打了多少劑疫苗，網路都查得到，「學校打3天只打7千多劑，難道不扯嗎？」行政院長蘇貞昌前天來視察，覺得有必要加快腳步、建議開快打站，「結果盧秀燕回覆很荒謬，說中央不要跟地方搶疫苗，台中的疫苗不是中央配的嗎？自己掉到後段班，卻怪老師不會教！」

陳柏惟認為國民黨粉專「就是在說謊、在轉移焦點」，中央明起在台中科博館設施打站，讓有需求的孩子能早一天打到疫苗，國民黨卻喊話「不要只是來這邊作秀」，他越罵越生氣，指國民黨睜著眼睛說瞎話、把全台灣的人都當神經病，末了說「這個市長能當市長，一定有她厲害的地方，有些東西打不穿啦！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

台中+10586確診全國第二高　兒童接種站首日預約數出爐

柯文哲嗆「兒童接種站」白癡！指揮中心：北市接種率最低

藍稱鄭文燦、林智堅執政經濟差　綠揭「不倫不類」錯類比

藍稱兒童缺疫苗　綠駁斥：兒童的健康不該成政治攻防

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀