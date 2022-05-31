不爽粉專護航疫苗之亂　陳柏惟：國民黨放棄中間選民了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
該則貼文更「溫馨提醒」行政院長蘇貞昌，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，造謠者應處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。並喊話蔡其昌別放任自己人到處造謠，作為謀求政治利益的手段！
蔡其昌本人尚未公開回應，前基進黨立委陳柏惟已氣到在臉書開直播，指全國第二大黨大陣仗用粉專砲打一個非公眾人物，真正目標是要打蘇貞昌，卻是把民眾當白痴。「難道是只發給國民黨支持者看，決定放棄中間選民嗎？還是把我們這個世代當白癡、把家長當笨蛋？以為大家都不會去求證，就隨便亂講。」
陳柏惟說，關心疫苗施打的家長都知道，中央給台中9萬多劑BNT疫苗，是全國第二多，台中市一開始分給醫療院所3萬多劑不夠用、發給學校6萬劑卻施打速度緩慢，引爆家長怨言。蔡姓助理做了學校3天只打7200劑的圖卡，國民黨卻將先前打的3萬多劑莫德納、醫療院所打的3萬多劑BNT通通加起來成7萬多劑，硬要拗成被蔡其昌團隊抹黑、被少了一個零。
陳柏惟說，不管國民黨認為盧市府打得快或是慢，台中市打了多少劑疫苗，網路都查得到，「學校打3天只打7千多劑，難道不扯嗎？」行政院長蘇貞昌前天來視察，覺得有必要加快腳步、建議開快打站，「結果盧秀燕回覆很荒謬，說中央不要跟地方搶疫苗，台中的疫苗不是中央配的嗎？自己掉到後段班，卻怪老師不會教！」
陳柏惟認為國民黨粉專「就是在說謊、在轉移焦點」，中央明起在台中科博館設施打站，讓有需求的孩子能早一天打到疫苗，國民黨卻喊話「不要只是來這邊作秀」，他越罵越生氣，指國民黨睜著眼睛說瞎話、把全台灣的人都當神經病，末了說「這個市長能當市長，一定有她厲害的地方，有些東西打不穿啦！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。