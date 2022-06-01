PLG／新北國王季後賽開賣！贈送應援T

新北國王籃球隊成軍的第一個賽季例行賽落幕，準備迎接季後賽的挑戰，首輪新莊體育館主場賽事G3、G4售票將在5月31日中午12：00起開放季票持有者優先購買，6月1日晚間20：00全面開放售票，在此號召球迷與禁衛軍齊心「Take the Throne」，進到新莊城堡穿上「123KINGS」應援Tee，一起爭奪屬於我們的王位！





我是廣告 請繼續往下閱讀

成軍的第一個賽季，球迷們與新北國王共同創造了許多難忘的回憶，隊史最長7連勝，成就本季第一支取得季後賽門票球隊，雖然後續的傷兵困擾的低潮，以第四名結束賽季，不過新北國王也已經準備好了！完全體的陣容進軍季後賽，面對頭號種子新竹街口攻城獅，將在6月9日G3與6月11日G4（如有需要）新莊體育館，為新北市而戰！





新北國王季後賽主場賽事門票將在5月31日中午12：00 ibon售票系統率先開放VIP區季票持有者購票，6月1日上午則是A、B區季票持有者優先購票時段，晚間20：00全面開放售票。





購買季後賽首輪VIP區、A區、B區球迷，進場可獲得新北國王加油口號「123KINGS」應援Tee，與新北國王一同宣示開戰，全區球迷皆可獲得季後賽限定版拍拍扇！詳細購票規定與其他相關活動贈品，請鎖定新北國王官方社群與ibon售票系統。





【2021-22 P. LEAGUE+ 新北國王季後賽主場 開賣時程】





預購第一階段





購買資格：2021-22 VIP區季票球迷優先購票





開賣時間：5/31（二） 12:00-18:00





＊每個預購碼 每場限購兩張，限定區域VIP區











預購第二階段





購買資格：2021-22 A區季票球迷優先購票





開賣時間：6/01（三） 10:00-14:00





＊每個預購碼 每場限購兩張，限定區域A1-3區，A4-1區





購買資格：2021-22 B區季票球迷優先購票





開賣時間：6/01（三） 15:00-19:00





＊每個預購碼 每場限購兩張，限定區域B2-2區





全面啟售階段





開賣時間： 6/01（三） 20:00





＊每筆訂單每場限購四張



