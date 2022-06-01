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PLG／富邦勇士季後賽開賣！喊出缺一不可

▲季後賽七場勝利缺一不可 臺北富邦勇士爭奪衛冕Count To VII。（富邦提供）
▲季後賽七場勝利缺一不可 臺北富邦勇士爭奪衛冕Count To VII。（富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-01 02:58:01

臺北富邦勇士在2021-2022 PLG例行賽打出18勝12敗，順利以第三種子身份、連續兩年晉級季後賽。漫長的賽季至今，勇士始終秉持衛冕目標，現在距離總冠軍還需要七場勝利，更需要全隊上下15人與教練團齊心協力，每一場勝利、每一位隊職員、每一位球迷皆是爭奪總冠軍不可或缺的一份子，因此勇士今年季後賽將以「缺一不可Count To VII」的口號爭取最高榮耀！勝場數到七，而勝利的英文縮寫V與七的羅馬數字VII結合，七場勝利象徵兩次總冠軍，缺一不可！

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勇士在上賽季總冠軍賽以3比1擊敗福爾摩沙台新夢想家，今年在季後賽首輪再度狹路相逢。五戰三勝的賽制，系列戰6月4日開打，勇士Game 1與 Game 2出征客場台中。Game 3於6月10日週五晚間7點與Game 4（如必要）6月12日週日晚間5點將回到勇士主場和平籃球館，兩場賽事於5月31日週二中午12點開放季票優先購票，6月2日週四中午12點全面開放購票，一般購票僅開放Game 3場次，Game 4確定舉行後會另行公佈售票時間。

兩場首輪賽事，場邊VIP區Courtside A排為單日票4000元、B排3500元，一樓A區1300元、一樓B區1000元，二樓C區應援席依照不同視野分別為650元至1000元、二樓C區動次席則為700元。季後賽售票僅開放於「臺北富邦勇士售票網」和「富邦勇士售票APP」購票，不開放超商機台購票。缺一不可的勝利需要每一位勇士球迷的到場支持，Game 3進場即贈送季後賽應援T恤、季後賽口罩與勇士日式應援摺扇，為了用藍白海嘯席捲全場，VIP、A、B區與部分C區將獲得白色「缺一不可應援T恤」搭配「Count To VII口罩淺色款」，而C202-C208、C211-217及三樓E區將穿上藏青「Count To VII應援T恤」搭配「Count to VII口罩深色款」。Game 4如必要舉行，屆時將另行公布進場贈品。

季後賽的勇士主場，缺一不可的互動攤位。在勇士出任務關卡挑戰成功者除了獲得眾多精美贈品，只要能蒐集兩顆勇士隊徽印章即可參加「勇士搖搖樂」，有機會把Samsung Galaxy Z Flip3、Samsung Galaxy Z Fold3和Samsung Galaxy watch4等超大好禮帶回家。另外勇士吉祥物比爾將在Game 3賽前擔任比爾扭蛋機的一日店長，單次消費達400元還能跟比爾及Fubon Angels合影！中場活動「Lucky 7」和「勇士鐵粉就是我」準備了勇士B-TEAM LOGO地毯及勇士球員簽名紀念籃球等你來挑戰。

臺北富邦勇士在例行賽的每一場勝利和每一次的挫敗學習，全隊在漫長艱辛的奪冠之路上走到了這一步，正是為了在季後賽全力以赴，冠軍拼圖少一個都不行。6月4日勇士開戰，6月10日Game 3重返臺北與整座城市並肩作戰，屆時需要所有人戰出來，滿場的力量及信念缺一不可，我們要一起Count To VII！

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