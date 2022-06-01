PLG／富邦勇士季後賽開賣！喊出缺一不可

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兩場首輪賽事，場邊VIP區Courtside A排為單日票4000元、B排3500元，一樓A區1300元、一樓B區1000元，二樓C區應援席依照不同視野分別為650元至1000元、二樓C區動次席則為700元。季後賽售票僅開放於「臺北富邦勇士售票網」和「富邦勇士售票APP」購票，不開放超商機台購票。缺一不可的勝利需要每一位勇士球迷的到場支持，Game 3進場即贈送季後賽應援T恤、季後賽口罩與勇士日式應援摺扇，為了用藍白海嘯席捲全場，VIP、A、B區與部分C區將獲得白色「缺一不可應援T恤」搭配「Count To VII口罩淺色款」，而C202-C208、C211-217及三樓E區將穿上藏青「Count To VII應援T恤」搭配「Count to VII口罩深色款」。Game 4如必要舉行，屆時將另行公布進場贈品。
季後賽的勇士主場，缺一不可的互動攤位。在勇士出任務關卡挑戰成功者除了獲得眾多精美贈品，只要能蒐集兩顆勇士隊徽印章即可參加「勇士搖搖樂」，有機會把Samsung Galaxy Z Flip3、Samsung Galaxy Z Fold3和Samsung Galaxy watch4等超大好禮帶回家。另外勇士吉祥物比爾將在Game 3賽前擔任比爾扭蛋機的一日店長，單次消費達400元還能跟比爾及Fubon Angels合影！中場活動「Lucky 7」和「勇士鐵粉就是我」準備了勇士B-TEAM LOGO地毯及勇士球員簽名紀念籃球等你來挑戰。
臺北富邦勇士在例行賽的每一場勝利和每一次的挫敗學習，全隊在漫長艱辛的奪冠之路上走到了這一步，正是為了在季後賽全力以赴，冠軍拼圖少一個都不行。6月4日勇士開戰，6月10日Game 3重返臺北與整座城市並肩作戰，屆時需要所有人戰出來，滿場的力量及信念缺一不可，我們要一起Count To VII！