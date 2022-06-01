中職／台鋼雄鷹測試會將登場　高市選手免費報名

台鋼雄鷹職業棒球隊正式成為中華職棒第六隊，新軍籌組首部曲將在6月13、15日於高雄澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」本次測試會由台鋼雄鷹與高雄市政府運動發展局聯合舉辦，邁向入主高雄深耕在地的第一步，台鋼雄鷹劉東洋領隊及運發局侯尊堯局長攜手拜訪基層學校，宣布高雄市籍選手及高雄棒球強權三校推薦選手免報名費，力邀高雄市的選手努力獲得在地職棒球隊台鋼雄鷹的青睞。
台鋼雄鷹職業棒球隊未來將以高雄作為大本營，主場將設在澄清湖棒球場成為未來雄鷹的基地，而正式進駐之前，為了籌組雄鷹成員、廣納棒球人才的新人測試會將安排於6月13、15日主場舉辦，台鋼雄鷹劉東洋領隊期盼挖掘更多全台「武林鷹雄」，吸引更多棒球好手報名參加。此次測試會採實戰，透過投打對決、彼此對抗，呈現出高張力的實戰比賽，更能看出選手的實力與抗壓性。另更結合運動科學與實戰測試接軌蒐集，透過多項數據化分析，精準發掘具有潛力的好手。
運動發展局侯尊堯局長表示陳其邁市長自2018年開始積極爭取職棒第六隊成立落腳高雄，這個努力終於在今年迎來台鋼雄鷹落地生根，期待未來台鋼雄鷹能夠成為擔綱推動本市棒球運動的領頭羊，同時積極向下基層紥根、培養在地球迷，並協助本市學校推廣三級棒球、並強化社區發展，深耕經營高雄。
運發局與台鋼雄鷹雙方首次合作，提供高雄市籍選手及高雄棒球強權學校推薦優秀選手可免費報名參與此次測試會，運發局侯尊堯局長表示希望透過與台鋼雄鷹的聯合舉辦，能夠讓高雄棒球選手有更多前進職棒的機會，為自己的職棒夢想打拼、努力。運發局侯尊堯局長與台鋼雄鷹劉東洋領隊近日接連前往高雄棒球基層學校拜訪高苑工商余政憲董事長、李來發總教練、三民高中劉人誠校長、張榮勳總教練以及普門中學蔡國權校長、洪榮宏總教練，共同邀請高雄三所棒球強權學校推薦優秀選手參加此次武林雄鷹的測試會，希望網羅更多高雄名校培育出的棒球選手，成為未來台鋼雄鷹的鷹員。拜訪期間，高苑工商余政憲董事長表示期許台鋼雄鷹建立健全的農場制度，長久投資基層棒球運動、向下紮根；三民高中劉人誠校長希望藉由球隊在地經營建立正向循環，讓傑出的國高中球員能夠留在家鄉繼續打球；普門中學蔡國權校長特別感謝運發局及台鋼雄鷹到訪，讓選手有更多的未來發展機會。
運發局與台鋼雄鷹首次聯手「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」報名至6月8日中午12時止採線上報名（報名網址https://reurl.cc/KbQQnq），號召有志投身職棒好手踴躍報名參加，期待挖掘更多「武林鷹雄」，高雄市政府為鼓勵高雄的優秀選手根留自己家鄉服務，只要是設籍高雄市且符合台鋼雄鷹測試會資格的選手，都能夠免費報名參加新人測試賽(採先繳費，測試會後匯款退費方式辦理)。錄取選手將獲得台鋼雄鷹球團推薦，即具2022中華職棒年度新人選拔會資格。
台鋼雄鷹測試會報名網址請上https://reurl.cc/KbQQnq查詢。
台鋼雄鷹測試會簡章：https://reurl.cc/yrMVW6