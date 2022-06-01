Red Bull Batting Mania打擊狂人即日起大魯閣開打

Red Bull Batting Mania打擊狂人今年邁入第三屆，號召全台野球狂熱打者即日起至指定大魯閣打擊練習場迎戰90公里球速，鎖定目標揮棒證明自己的強打實力。而今年決賽更重返球場，首度與中華職棒明星賽合作，最終六強將在7/31於臺中洲際棒球場揮棒打擊，共同爭奪「打擊狂人」的殊榮。
邁入第三屆的Red Bull Batting Mania打擊狂人，廣邀全台年滿16歲以上的棒球熱愛者參賽報名，不論是專業或業餘打者都能享受熱血沸騰的快感，全力揮棒出擊。近期在中職表現不錯的樂天桃猿先發投手、Red Bull 運動員黃子鵬則分享「就連職業打者要在Red Bull Batting Mania獲勝都很不容易，不是讓球飛得越高越遠就行，指定打擊落點才是最難的地方。但不論如何，打就對了！」
即日起至6月26日，民眾可在全台共9間大魯閣棒壘球打擊場參與預賽，包含新莊館、汐止館、中正館、中壢館、湳雅館、嘉義館、中華館、仁德館、草衙館。預賽單次報名以每次20球共5次的挑戰機會，將球擊中ABC指定區域以累計積分（A10分、B50分和C30分），各場地前3名將晉級7月30日台中複賽，一較高下，而複賽前10名選手將可獲得明星賽門票1+1張。
Red Bull Batting Mania打擊狂人首屆決賽曾於樂天桃園棒球場舉行，今年與中華職棒明星賽合作，決賽地點將重返紅土。複賽前6強會在7月31日踏上臺中洲際棒球場，在全場觀眾的注目下，以逆天長打實力爭奪全台最強「打擊狂人」的稱號，冠軍還可獲得中華職棒冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。
活動資訊詳見官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battingmania/
【Red Bull Batting Mania打擊狂人】第三屆活動介紹
預賽報名方式：
l 於網頁報名後出示報名成功畫面，至指定大魯閣打擊場店家櫃台報名參賽（報名費用NT$100元，不含單次投幣）。
l 報名完成後可獲得打擊券兼大魯閣摸彩券一張（含5次參賽機會取最高分），及Red Bull乙罐。
預賽規則：
l 單次報名可進行5次打擊，並選擇最高總得分數為最後成績，每次打擊均有工作人員現場計分。可自行安排時段挑戰但須於預賽期間完成5次挑戰。
l 投球機球速為90公里，每次打擊20球，擊中球後進入ABC指定區域。以總分數排名。（打擊板的區域得分為A10分、B50分和C30分）
l 各場地取前三名晉級複賽，前五名可獲得 Red Bull Batting Mania 禮盒。
預賽時間：2022/05/13 - 2022/06/26
預賽場地：
l 大魯閣棒壘球打擊場 北區 – 新莊館、汐止館、中正館、中壢館、湳雅館
l 大魯閣棒壘球打擊場 南區 – 嘉義館、中華館、仁德館、草衙館
複賽時間及地點：2022/07/30，臺中洲際棒球場外－Red Bull Batting Mania 專屬打擊場
決賽時間及地點：2022/07/31，臺中洲際棒球場內紅土
更多詳細資訊請見活動官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battingmania/
註：活動規劃相關規定都將遵循疫情指揮中心防疫指引，落實完善之防疫配套措施，敬請配合，並請安心參與。