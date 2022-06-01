Red Bull Batting Mania打擊狂人即日起大魯閣開打

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邁入第三屆的Red Bull Batting Mania打擊狂人，廣邀全台年滿16歲以上的棒球熱愛者參賽報 名，不論是專業或業餘打者都能享受熱血沸騰的快感， 全力揮棒出擊。近期在中職表現不錯的樂天桃猿先發投手、Red Bull 運動員黃子鵬則分享「就連職業打者要在Red Bull Batting Mania獲勝都很不容易，不是讓球飛得越高越遠就行， 指定打擊落點才是最難的地方。但不論如何，打就對了！」





即日起至6月26日，民眾可在全台共9間大魯閣棒壘球打擊場參與 預賽，包含新莊館、汐止館、中正館、中壢館、湳雅館、嘉義館、 中華館、仁德館、草衙館。預賽單次報名以每次20球共5次的挑戰 機會，將球擊中ABC指定區域以累計積分（A10分、B50分和 C30分），各場地前3名將晉級7月30日台中複賽，一較高下， 而複賽前10名選手將可獲得明星賽門票1+1張。











Red Bull Batting Mania打擊狂人首屆決賽曾於樂天桃園棒球場舉行， 今年與中華職棒明星賽合作，決賽地點將重返紅土。複賽前6強會在 7月31日踏上臺中洲際棒球場，在全場觀眾的注目下， 以逆天長打實力爭奪全台最強「打擊狂人」的稱號， 冠軍還可獲得中華職棒冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。











活動資訊詳見官網：https://www.redbull. com/tw-zh/events/battingmania/











【Red Bull Batting Mania打擊狂人】第三屆活動介紹





預賽報名方式：





l 於網頁報名後出示報名成功畫面， 至指定大魯閣打擊場店家櫃台報名參賽（報名費用NT$100元， 不含單次投幣）。





l 報名完成後可獲得打擊券兼大魯閣摸彩券一張（含5次參賽機會取最 高分），及Red Bull乙罐。











預賽規則：





l 單次報名可進行5次打擊，並選擇最高總得分數為最後成績， 每次打擊均有工作人員現場計分。 可自行安排時段挑戰但須於預賽期間完成5次挑戰。





l 投球機球速為90公里，每次打擊20球，擊中球後進入ABC指定 區域。以總分數排名。（打擊板的區域得分為A10分、B50分和 C30分）





l 各場地取前三名晉級複賽，前五名可獲得 Red Bull Batting Mania 禮盒。











預賽時間：2022/05/13 - 2022/06/26





預賽場地：





l 大魯閣棒壘球打擊場 北區 – 新莊館、汐止館、中正館、中壢館、湳雅館





l 大魯閣棒壘球打擊場 南區 – 嘉義館、中華館、仁德館、草衙館











複賽時間及地點：2022/07/30，臺中洲際棒球場外－Re d Bull Batting Mania 專屬打擊場





決賽時間及地點：2022/07/31，臺中洲際棒球場內紅土











更多詳細資訊請見活動官網： https://www. redbull.com/tw-zh/events/ battingmania/





註：活動規劃相關規定都將遵循疫情指揮中心防疫指引， 落實完善之防疫配套措施，敬請配合，並請安心參與。



