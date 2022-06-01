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AT-3教練機高雄墜機！學官徐大鈞遺體相驗　多處骨折灼傷

▲空軍學官徐大鈞31日上午駕駛AT-3教練機訓練時墜毀殉職，家屬下午抵達高雄市立殯儀館認屍，徐母頻頻拭淚不發一語。經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷。（圖／翻攝畫面）
▲空軍學官徐大鈞31日上午駕駛AT-3教練機訓練時墜毀殉職，家屬下午抵達高雄市立殯儀館認屍，徐母頻頻拭淚不發一語。經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-06-01 06:52:392022-06-01 06:52:43

（中央社記者洪學廣高雄31日電）空軍學官徐大鈞31日上午駕駛AT-3教練機訓練時墜毀殉職，家屬下午抵達高雄市立殯儀館認屍，徐母頻頻拭淚不發一語。經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷。

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▲AT-3教練機殉職飛官徐大鈞中尉。（圖／空軍司令部提供)
▲AT-3教練機殉職飛官徐大鈞。（圖／空軍司令部提供)
空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山仁德田厝里一帶墜毀，學官徐大鈞少尉殉職，其父母跟妹妹下午2時多抵達飛機墜落現場，3人拿香祭拜後離去，軍方人員則在現場持續善後。

徐大鈞家屬4時多趕抵高雄市立殯儀館，3人到場時神情哀戚，不發一語，徐母難忍傷痛，在軍方人員攙扶下頻頻拭淚。橋頭地檢署檢察官隨後召開臨時偵查庭，開立死亡證明。

橋頭地檢署31日晚間發布新聞稿說明，上午接獲高雄憲兵隊及高雄市政府警察局岡山分局通報後，檢察長鍾和憲指示主任檢察官李廷輝、外勤檢察官吳正中及國防部調辦事軍法官薛丞芸，與高雄憲兵隊及岡山分局等單位組成專案小組偵辦，並於10時30分許前往事故地點勘驗，檢視教練機殘骸，蒐集現場跡證。

檢方指出，經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷，詳細死亡原因仍待法醫研究所鑑定，事故原因仍待釐清。（編輯：唐聲揚）1110531

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