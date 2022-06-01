拿到1922錄音檔！恩恩爸拒見衛生局　求加速提供「拼圖」

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恩恩父親指出，自己向衛服部申請調閱了兩部分的資料，今天收到的資料是衛福部的第一塊拼圖「我和1922之間的通話錄音」和一份回覆公文，至於衛服部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」，今天還沒有拿到，他也當場向疾管署人員再次表達重申這塊請求，請他們盡快提供。
至於新北市政府消防局和衛生局的部分，恩恩父親說，第一塊拼圖「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」和第二塊拼圖「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」，以上這些目前都還沒有收到。
另外，恩恩父親也透露，昨晚他收到新北市衛生局高副局長的來電和簡訊，希望可以在今天上午碰面並向他們夫妻說明，他思考過後認為，「我們需要的不是說明，而是儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，並在拼湊出完整的事情真相後，如果有不完整需要討論的部分，我們夫妻再正式和新北市政府當面討論請教。」
雖然還沒有拿到所需的資料，恩恩父親仍表示，他們還是要謝謝侯友宜市長領導的新北市政府單位的關心，需要的資料再拜託你們加速了。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。