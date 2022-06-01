台股早盤跌逾150點　台積電跌多、鴻海家族亮眼

美股四大指數昨（31）日收跌，台北股市今（1）日也開低，早盤一度跌超過150點，來到16649點，之後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌12元，來到548元。鴻海股東會後股價搶眼，早盤強勢漲逾1%，其他鴻海家族也不俗。而今日盤面焦點為IC設計，富鼎飆漲停，其他漲幅也有2到4%。
美股道瓊指數31日下跌222.84點，或- 0.67%，收32990.12點；標普500指數下跌26.09點，或- 0.63%，收4132.15點；那斯達克綜合指數下跌49.74點，或- 0.41%，收12081.39點；費城半導體指數下跌16.67點，或- 0.53%，收3098.69點。
台北股市今天開盤跌88.86點，加權股價指數以16718.91點開出，早盤一度跌超過150點，來到16649點，之後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌12元，來到548元。聯電在平盤以上，51.5元的位置，聯發科小漲。鴻海股東會後強勢漲逾1%，其他鴻海家族也不俗，正達、廣宇、榮創、群創、位速漲逾1到2%。其他電子股，如緯創也相對強勢漲1%。
今日盤面焦點為IC設計，富鼎與紘康飆漲停，立積、群聯、安國、致新、盛群、普誠、鈺創、通嘉、敦泰、創意、連宇、晶豪科、智原漲2到4%。電動車概念股表現亮眼，立凱、原相、胡連、興勤漲2%以上。至於航運股中，長榮與萬海漲1%左右，陽明漲0.4%，慧洋、中航漲超過1%。