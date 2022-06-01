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孔子online在線等！台北孔廟「子曰開運錦囊」幫考生開運

▲孔子online在線等！臺北孔廟特別推出「子曰開運錦囊」互動網站，只要線上填入准考證號碼和志願科系，會有專人替你至現場祈福，不用出門就能安心求考運！透過手機麥克風向線上孔子求願，還能測考運給出個人化備考建議。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲孔子online在線等！臺北孔廟特別推出「子曰開運錦囊」互動網站，只要線上填入准考證號碼和志願科系，會有專人替你至現場祈福，不用出門就能安心求考運！透過手機麥克風向線上孔子求願，還能測考運給出個人化備考建議。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-06-01 10:59:14

今年分科測驗遇上新冠肺炎Omicron本土疫情延燒，廣大考生與家長面臨挑戰與壓力，為了應援備考的學子，台北孔廟特別推出「子曰開運錦囊」互動網站，只要線上填入准考證號碼和志願科系，會有專人替你至現場祈福，讓大家不用出門就能安心求考運！台北孔廟還公開備考秘訣，讓孔子online在線等，聽聲音幫忙測考運，給大家專屬備考建議。

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台北孔廟攜手咖啡廣場推出「子曰開運錦囊」互動網站，線上神助攻各地考生，除了輸入准考證、考試志願，可透過手機麥克風對螢幕上的孔子，說出祈福時心中會默念的願望，孔子online聽聲音就能幫忙測考運，而且是根據考生當下的口氣、聲音特色與心情，給出個人化的專屬備考建議，實在有趣。

▲臺北孔廟超新潮祈福方式，疫情期間免出門，在家就能求考運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲臺北孔廟超新潮祈福方式，疫情期間免出門，在家就能求考運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
只要有考生的准考證號碼和姓名，親朋好友們也能為該考生祈福，千萬別以為這只是噱頭，最終可是會有專人將所有准考證號碼、志願都印製出來，拿到孔廟現場祈福，真的幫大家完成祈福步驟，疫情期間不用親自出門也能旺考運。

▲就像現場默念願望一樣，孔子online聽聲音就能幫忙測考運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲就像現場默念願望一樣，孔子online聽聲音就能幫忙測考運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
把測考運的結果分享至社群，還有機會參與抽獎咖啡廣場的臺北孔廟加持致勝組，已有考生獲得online孔子的開運錦囊，鼓勵「溫故而知新」提醒考生要精益求精；還針對適合循序漸進的考生給出最佳書伴是當機立斷型的建議。

▲孔子根據考生祈願當下的口氣、聲音特色與心情，給出專屬備考建議。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲孔子根據考生祈願當下的口氣、聲音特色與心情，給出專屬備考建議。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲孔子給每個人的備考建議都不同，也可當作祝褔送給考生開運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲孔子給每個人的備考建議都不同，也可當作祝褔送給考生開運。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲臺北孔廟加持致勝組，提神備考、考運強強滾。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
▲臺北孔廟加持致勝組，提神備考、考運強強滾。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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