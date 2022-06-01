聯合國官員訪問受限！中國稱「人權沒有更好，只有最好」
聯合國高級人權事務官員巴舍萊（Michelle Bachelet）於週六（5月28日）的新聞發布會上宣布六天中國之行結束，期間前往新疆探訪人權情勢。外界多針對其行程大受北京限制而感到「遺憾」，要求盡快公布新疆人權報告；為此，中國則回應表示涉疆問題根本不是人權問題，中國人權保障「沒有更好，只有最好」，而一國人權狀況好不好，「本國人民最有發言權」。
巴舍萊自上月抵達廣州便展開為期約6天的訪問行程，期間在新疆停留約2天，並與中國領導人習近平進行視訊談話，是17年來首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員，由國務委員兼外長王毅陪同參訪。多個人權團體與政治倡議組織示警，中國政府恐以防疫為由控制行程，她將淪為北京宣傳工具，而巴舍萊本人在中國期間也坦言「無法完整評估」所謂再教育營的規模。
歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）則引述先前由多家體曝光的新疆警察檔案等資料，表示對於本次聯合國高級專員的訪問行程「感到遺憾」，稱其行程與獨立的民間社會組織、人權維護者和拘留中心的接觸有限，這使她無法評估新疆政治再教育營的全部規模，呼籲「獨立監測、實況調查」才是正確評估新疆局勢的唯一可信方法。
中國駐歐盟使團則對此回應，巴舍萊訪中期間的活動安排均是根據她本人的意願，經雙方充分協商進行的，並稱新疆「深受恐怖主義和宗教極端主義之害」，涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是維護國家主權、安全和領土完整的重大問題；同時表示中國的人權保障「沒有最好，只有更好」，唯有中國人民才對中國人權狀況最有發言權，堅決反對頤指氣使的「教師爺」把人權問題政治化。
不過訪中行程結束後，包含英、德、美等西方國家皆對結果表示「失望」、「不抱期待」，尤其在新聞發布會上，巴舍萊給出的最長回答是針對中國國家電視台提出的德州校園槍擊案的相關問題，外界多批評這分散了她訪中使命的注意力，呼籲盡快公布外界關心的新疆人權報告。