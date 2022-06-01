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新Chromecast來了！售價2千有找　支援Google TV與聲控器

▲首款支援 Google TV 與聲控器的 Chromecast 正式登台。（圖/翻攝官網）
▲首款支援 Google TV 與聲控器的 Chromecast 正式登台。（圖/翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-01 10:51:43

Google宣布在台推出首款支援 Google TV 的 Chromecast，能透過纖薄小巧的裝置，以 4K HDR 、杜比音訊、杜比視界享受線上娛樂。Chromecast（支援 Google TV）提供「雪花白」顏色選項，售價1999 元，今（1）日上午 9 點在 Google Store 進行預購。即日起至6 /26於Google Store 同時購買 Chromecast (支援 Google TV) 與 Nest Hub (第 2 代) 可享有1500元折扣。另外可享受最多3個月的 YouTube Premium 免費試用。

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▲Chromecast (支援 Google TV)。（圖/翻攝官網）
▲即日起至6 /26，於Google Store 同時購買 Chromecast (支援 Google TV) 與 Nest Hub (第 2 代) 可享有 1,500元折扣。（圖/翻攝官網）
全新的 Chromecast可與電視的 HDMI 連接埠接合，具備 4K HDR 與 60 fps的串流播放，讓用戶更加身歷其境；支援杜比視界（Dolby Vision）與杜比音效（Dolby audio）功能，能夠在電視中呈現極致的色彩、對比度、亮度和細節。

另外，Chromecast 專屬聲控器也是用戶們關注的焦點之一，搭配改善後的繁體中文相容性，只要按下聲控器上的 Google 語音助理按鈕，即可以中文指令進行操作；產品同時配備 YouTube 和 Netflix 的專用按鈕。若家中配有相容 Google 智慧家庭裝置，也可透過 Chromecast（支援 Google TV）進行串聯，透過聲控調整燈光、空調。

▲Chromecast (支援 Google TV)。（圖/翻攝官網）
▲Chromecast (支援 Google TV)支援全新的 Google TV 娛樂服務，整合了應用程式和訂閱項目中的電影、電視節目等內容。（圖/翻攝官網）
支援全新的 Google TV 娛樂服務，整合了應用程式和訂閱項目中的電影、電視節目等內容，讓使用者能夠依據自己的偏好分門別類。此外，也能讓家長們建立兒童設定檔。新Chromecast能存取超過 6,500 個應用程式，並瀏覽數10萬部依據個人喜好排定優先順序的電影和電視節目，只要使用者向 Google 助理下達指令，即可查看 YouTube、Netflix、 Disney+、Apple TV、Amazon Prime Video、MyVideo 等常用應用程式的搜尋結果。

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