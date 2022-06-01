電支市場來勢洶洶！主計總處：交易金額年增 21.3%
行政院主計總處日前公布今（2022）年1至3月非現金個人支付交易統計，顯示國內主要非現金個人支付工具，以信用卡交易規模最大，累計今年前三個月信用卡簽帳金額7,827億元，較上年同期增加4.9%；而在電子支付方面，累計1至3月代理收付實質交易款項金額 226億元，年增 21.3%。
根據主計總處國情統計通報指出，台灣主要非現金個人支付工具，包括信用卡（含指定行動支付綁定信用卡，如 Apple Pay)、儲值卡（如悠遊卡）、電子支付（如街口支付、Line Pay Money）等，其中以信用卡交易規模最大。
據統計，今年3月底信用卡發卡機構共計33家，總流通卡數達5,324萬張，有效卡數有3,412 萬張，較上（2021）年同月底增 2.8%，累計1至3月信用卡簽帳金額7,827億元，年增4.9%。
自2020年起，台灣行動支付與電子支付普及與應用速度顯著攀升，隨著疫情持續延燒，「零接觸支付」更成為民眾的交易日常。主計總處觀察電子支付交易發現，今年 3 月底經營機構計 28 家，使用者達1,674 萬人，年增 30.6%，累計前三個月代理收付實質交易款項金額為226億元，年增 21.3%。
若按支付機構觀察，以街口支付及 Line Pay Money的使用人數位居前兩名，分別是 557 萬人及 483 萬人，各占 33.2%及28.8%，分別年增 28.7%及41.4%，累計1至3月交易金額，街口支付為90億元、年增23.4%，Line Pay Money則為57億元，年增8.0%。