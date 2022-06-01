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端午吃粽免增三高風險！心血管醫２招選粽更健康。

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-06-01 10:30:00

資訊來源：國泰綜合醫院心血管中心主治醫師 郭志東

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農曆五月將至，一年一度的端午節又要來臨。應節食品當然少不了香氣四溢、料多味美的粽子，但對本身患有心血管疾病的慢性病人來說，有時侯忍不住多吃兩口，血壓血脂又會飆高，倘若嚴格忌口，又少了一點共度佳節的氛圍。所以讓我們一起了解一下心血管疾病的病人如何聰明吃「粽」，在節日期間也能安心享用粽子的美味。

常見粽子隱藏健康地雷，毫無口忌恐增三高風險。

傳統粽子大部分都是由糯米烹煮而成的，而且大部分都有肥肉，蛋黃等脂肪含量較高的食材。所以粽子為高熱量、缺乏纖維質的食物，而且各地的烹調手法各異，當過多的油脂和調味料的加入，往往讓粽子成為高鈉高脂，不易消化的食品。

以常見的鹹味肉粽為例，當中油脂和額外添加調味料含量較高，患有高血壓、高血脂、冠狀動脈疾病的病人吃多了，血液的黏稠度會隨之上升，除了讓血壓飆升、加重心臟負擔外，更容易增加心肌的缺血程度，誘發心絞痛、腦中風和心肌梗塞。

而偏甜口味的粽子的內餡都以豆沙或棗泥為主，熱量也不低，且甜餡當中糖、油脂比例偏高，不僅讓糖尿病病人的血糖不穩定，高血糖本身就是冠狀動脈疾病的主要危險因子之一。

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端午吃粽免增三高風險！心血管醫２招選粽更健康。

得舒吃粽法：

所謂得舒飲食就是有助控制血壓的建議的飲食之一，當中的原則包括低鈉、高鉀、高鎂、高鈣、高纖維以及減少油脂、飽和脂肪酸與膽固醇的攝取和增加不飽和脂肪酸攝取。

自製粽子：

首先，糯米纖維較少，可以用五穀雜糧類如五穀米、糙米、燕麥、山藥、紫米、地瓜等取代，以提高纖維的攝取。而油脂較多的肥豬肉、鹹蛋黃則以瘦肉、雞里肌或雞胸肉、黃豆等豆製品代替，可以減少油脂及熱量攝取。在製作粽子時適當加入菇類或牛蒡等食料，可以增加蔬菜的比例，而加入腰果、松子等堅果富含不飽和脂肪酸，有助於膽固醇的代謝，同時增加粽子的營養素。

挑選粽子：

一般民眾如果沒有包粽子的習慣，在外購粽子時，可首先挑選雜糧粽，其次是南部粽，因為北部粽通常都先把糯米煮成油飯包入粽葉中蒸煮，吃北部粽時油脂的攝取量會較高。而雜糧粽則可以增加鉀、鎂離子及纖維的攝取量。其次就是吃粽子時盡量避免吃到太多可見的肥肉、鹹蛋黃，讓鹽份、飽和脂肪酸及膽固醇的攝取降低。外購的粽子其實大多味道足夠，所以不需要沾醬如甜辣醬就可以品嚐到粽葉清香和米飯的軟糯原味，最重要的是不使用沾醬可以減少許多鹽份的攝取。

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端午吃粽配蔬果，搭配運動更健康！

在歡慶佳節之餘，大家也不應忘記均衡飲食和適量運動的兩把健康金鑰。因為粽子的糯米是全穀根莖類食物，一般大小的粽子已經相當於8分滿的飯量，一餐食用一個就足夠，而且應該減少其他主食的份量。如果在食用粽子時搭配燙青菜、蔬菜湯及新鮮水果，便能夠攝取更多的鉀、鎂離子及纖維素，讓健康均衡飲食融入佳節當中。滿足口腹之慾的同時，也不要忘記好好把熱量消耗一番，每次40分鐘，每週3至4次的中等強度的運動如慢跑、游泳、踩腳踏車，有益於心血管系統的健康。

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雄黃酒驅邪除蟲？醫勸傷身不要喝！

最後順帶一提，傳統習俗上通常會在端午節喝雄黃酒作為辟邪除蟲之用。但其實雄黃多為含硫和砷的礦石，經過加熱之後轉化為三氧化二砷，這種化合物是對人體有害的劇毒，食用後可能會對人體造成損害。除了腸胃不適，上吐下瀉之外，嚴重時可以損害神經、肝臟、腎臟及心肌等器官的損傷，所以建議大家在端午節時不要飲用雄黃酒。至於患有高血壓和心血管疾病的患者，每天攝取酒精的份量也應當好好掌握。男性酒精攝取每天應少於30毫克，女性則應少於20毫克(相當於一瓶啤酒或150毫升的紅酒)。過度飲酒不僅會導致血壓上升，而且還會誘發肝臟疾病，癌症或大腦的損害。所以心血管病人對酒精的攝取亦不能不注意。



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