全家霜淇淋聯名生吐司嵜本 買可樂送「冰塊杯」冰量自調
全家霜淇淋換檔了！繼上次和YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合推4款口味，在網路引發一波霜淇淋熱潮後，接擋的新口味也備受矚目。沒想到全家這次竟和日本生吐司品牌嵜本聯手，推出新口味「蜜蜜開心果霜淇淋」，並搭配限量聯名霜淇淋杯，企圖攻佔社群版面。7-ELEVEN即日起則推出「夏日大BINGO」冰品活動，買指定冰品任兩件享最低0元起。
冰品成為夏天最受歡迎的甜食，全家超商宣布和日本生吐司品牌嵜本 SAKImoto Bakery合作，以店內人氣吐司開心果口味進行發想，推出「蜜蜜開心果霜淇淋」，選用日本直輸的開心果醬融合乳原料製成霜淇淋，再加入蜂蜜拉高風味深度。盛裝容器也有巧思，搭配限量的聯名霜淇淋紙杯，在社群洗版的企圖心強烈，6月5日起在全台開賣，上市價45元，6月3日至5日在App推出5支168元限時活動，等於平均單支34元。
鎖定漸趨炎熱的天氣，全家在2020年首度推出「冰塊杯」，受到不少消費者好評，大讚是夏天喝冰飲的急用救星，今年冰塊杯刻意改為「特大杯」強勢回歸，並祭出優惠價12元，滿足民眾夏天喝手搖飲冰量自己調的需求，即日起至6/28期間，買FamilyMart Collection蘋果石榴紅茶、芭樂檸檬青茶、檸檬百香綠茶或435ml可口可樂任一品項，就免費送冰塊特大杯。
而7-ELEVEN即起至6月28日前推出「夏日大BINGO」冰品活動，買指定冰品任兩件享最低0元起優惠，任四件還可參加冰品集點GO，集點免費換限量指定冰品，6月3日至5日限時三天點數加碼送，指定冰品任2件再加送1點，4件可立刻得3點。