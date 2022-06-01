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遭暗指介入天虹科技車禍　羅秉成：未曾打電話給任何人

▲遭指介入天虹科技羅姓副總車禍案件，行政院發言人羅秉成指出，他未曾打過電話給任何人。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.01）
▲遭指介入天虹科技羅姓副總車禍案件，行政院發言人羅秉成指出，他未曾打過電話給任何人。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.01）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-01 10:35:452022-06-01 10:37:30

曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣在臉書爆料，天虹科技公司的法律顧問是「弘理法律事務所」，創辧人正是行政院發言人羅秉成。羅秉成今（1）日召開記者會指出，他未曾打過電話給任何人，不過他不會提起法律追訴，但名譽是第二生命，事情弄清楚過後再惡意抹黑，就不排除。

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天虹科技羅姓副總日前開車撞死機車戴姓騎士，爆出向警方關說事件。導致新竹縣警察局長楊哲昌申誡1次，新埔警分局長林英煌、打電話關心的刑事局副局長黃家琦，各記過2次，新竹縣警局刑警大隊副大隊長吳仁志記過1次。

羅秉成說，車禍案件始末他完全不知情，跟大家一樣看報紙才知道，沒有打過電話給任何警方人員，也沒打過給這案子有關人員。他早在6年前裸退弘理法律事務所，這事務所跟他毫無關係。

「不當連結很不好」，羅秉成指出，台灣是高度尊重言論自由國家，大家可以表示意見，有憑有據有事實請提出來，沒有就不要影射，更不要做沒必要的政治操作，惡意扭曲造成不必要風波就是浪費資源。

羅秉成表示，這時代走過必留下痕跡，有做這種事情就掩蓋不了事實，沒有任何證據跟資料，單純以他任職律師事務所有接案子，說他是藏鏡人，他心裡不會不好受，但為媒體生態、案件過度政治操作，覺得難過。

羅秉成說，作為公眾人物難免要承受這些無謂指摘；不要再「竹篙套菜刀」，不只對他，對任何人都一樣，名譽是第二生命，無謂指摘、無憑無據憑空揣測，非常不好。

至於是否訴諸法律訴訟？羅秉成表示，這不是他要做的選擇，他作為律師告人不用很困難，自己就可以出手，但用這樣解決問題不是好方法，不是用不澄清、不道歉就告人，但人有忍耐極限，但他已說清楚，再惡意抹黑就不排除。

羅秉成指出，他跟羅姓副總沒有業務往來，不過之前有人傳出羅姓副總是他弟弟，他今年農曆春節有邀請親弟弟一起剪紙、鬧春，弟弟只有一名，沒有其他人。

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