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為正義拍桌引關注！周春米披綠袍戰屏東　坦言幸運且榮幸

▲周春米獲得民進黨提名，將出戰年底屏東縣長選戰，力拚在國境之南延續綠色執政。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米獲得民進黨提名，將出戰年底屏東縣長選戰，力拚在國境之南延續綠色執政。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-01 10:41:27

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（31）日釋出民進黨屏東縣長參選人、立委周春米的專訪。周春米是民進黨在屏東縣提名的首位女性縣長參選人，她說，自己期盼延續屏東縣長潘孟安優良的施政基礎，帶領屏東加速前進。

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▲周春米說，（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米說，自己也將依循既有的方向，加速帶領屏東前進。（圖／翻攝自周春米臉書）
法官出身的周春米，曾在立法院為質詢過程遭受波及、辱罵的議事人員叫屈、拍桌抗議。周春米強調，立法委員必須要捍衛議事人員的中立性，保護議事人員的獨立性，不能仗著自己有免責權，就在立法院羞辱議事人員。

談及過往在司法界的資歷，周春米認為，法律不僅是實務經驗的累積，也是陪伴當事人經歷訴訟過程的修復和療癒。她說，自己過去在立委服務處、地方黨部擔任法律顧問協助地方事務，在擔任不分區立委之後，仍不忘發揮自己司法專業的專長，協助爭地方所需。

周春米分享過去協助「八八風災」罹難者家屬訴訟的過程，她表示，利用自己的法律專業去提供保障和支持，是她的使命，同時也認為專業和地方結合的經驗，帶給她不同於過去當法官、律師的人生意義，從司法界跨足政壇，再到服務地方的經歷，也鼓舞了屏東地方司法界的後輩。

對於過去屏東交通、醫療資源上的不足，周春米說，過去南北交通路網的斷鏈，侷限了屏東地方的發展，爭取高鐵南延的過程受過很多質疑，但交通平權是政府的責任。將在今年完工啟用的屏東榮總，也將改善過去屏東人，必須跨縣市就醫的困境，她認為，透過中央和地方的合作，補足人民生活的平權，是屏東得以向前的基礎。

▲周春米表示，（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米表示，自己有法律人的犀利，同時也有女性的堅毅，希望自己的作為，能帶給地方女性鼓勵、培育更多的地方女性人才。（圖／翻攝自周春米臉書）
談及自己喜歡的屏東在地美食，周春米透露，兒時爸爸騎著腳踏車載她去吃小吃的回憶，特別是肉圓，不放甜醬的炸肉圓，就是最美好的家鄉味。被問及「香菜大戰」時，周春米笑稱，「我都把香菜拿起來」。

談及年底縣長選舉，周春米坦言自己很幸運、也很榮幸，她認為，屏東這幾年都在跟時間賽跑，讓大家看見不一樣的屏東。自己也將依循既有的方向，加速帶領屏東前進。

周春米也表示，每個世代的政治人物，都有各自不同的使命，地方的婦女政策，如減輕婦女家庭照顧的壓力、提高婦女經濟生產力等，都會是她的首要責任。她強調，自己有法律人的犀利，同時也有女性的堅毅，希望自己的作為，能帶給地方女性鼓勵、培育更多的地方女性人才，同時延續過往優良政績、展現更好的屏東。

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