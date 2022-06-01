每月只剩49航班　時力盼小港機場引入廉航、貨機振興高雄

新冠肺炎疫情爆發至今，航空產業始終位處疫情海嘯的第一排，而坐落高雄小港的高雄國際機場更是重中之重，時代力量立委陳椒華今（1）日攜同黨籍市議員參選人、全國航空業總工會舉行記者會，期盼交通部對於小港機場能引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，同時帶動機場周邊的周邊觀光、交通等城市發展。





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