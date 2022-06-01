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每月只剩49航班　時力盼小港機場引入廉航、貨機振興高雄

▲時力舉行「找回小港機場的榮耀！超前部署航空業復甦記者會」，盼高雄小港機場能引進廉航與防疫物資貨機進入。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.01)
▲時力舉行「找回小港機場的榮耀！超前部署航空業復甦記者會」，盼高雄小港機場能引進廉航與防疫物資貨機進入。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.01)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-01 11:14:28

新冠肺炎疫情爆發至今，航空產業始終位處疫情海嘯的第一排，而坐落高雄小港的高雄國際機場更是重中之重，時代力量立委陳椒華今（1）日攜同黨籍市議員參選人、全國航空業總工會舉行記者會，期盼交通部對於小港機場能引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，同時帶動機場周邊的周邊觀光、交通等城市發展。

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陳椒華今日在立法院召開「找回小港機場的榮耀！超前部署航空業復甦記者會」，陳椒華指出，在這次疫情下，除了桃園機場以外，全台其他各地的機場都受到嚴重的衝擊，而座落於小港的高雄國際機場，雖美其名為國際機場，但受到疫情重創，每月國內、國際線航班加總，僅剩幾十班次班機起降，對於在機場服務的航空業從業人員，都面臨嚴峻影響，甚至有公司已要將整個資本額給虧損殆盡，至今仍在苦撐，不得已只好採取減班休息、優退等方式降低人事成本。

陳椒華說，航空業受疫情影響，損失相當慘重，直至去年6月，政府才將航空業納入紓困4.0的紓困對象，年初，政府也表示會對航空及海運相關產業持續提供紓困補貼，時間至6月30日，但她更期待的是，政府應該要有更多積極的作為，除了審慎思考疫情對於航空業的巨大影響，持續性地提供紓困協助外，也應研擬對應的振興方案，莫讓航空業從業人員成為疫情之下受害最深的勞工。

陳椒華建議，希望民航局能跟業者溝通，班機不要只停桃園國際機場，現在疫情往南延燒，載送防疫物資的貨機也能降落小港機場卸貨。

時力高雄市前鎮小港區市議員參選人湯茹婷表示，小港機場每月航班只剩49班，機場周邊鄰里因班機起降僅剩一成，回饋金也只剩一成，對於里內建設與發展造成嚴重的影響。在後疫情時代，如何讓小港機場的客、貨班機起降數量增加，這對於航空業從業人員的就業保障，甚至是整個小港的產業鏈發展，都有關鍵的影響。

湯茹婷說，前鎮小港兩區，坐擁亞灣與高雄港與國際機場，擁有最好的產業地段，區域內不僅有加工區、臨海工業區，甚至還有力推的亞洲新灣區，是未來科技業的發展重鎮，因此，創造招商優勢如智能倉儲與完善的物流輸出入規劃，有其必要性與迫切性。

湯茹婷呼籲，交通部及高雄市政府應該重視貨運重回小港機場的重要性，提高廠商的進駐與開發意願，同時增加高雄國際機場的利用度，帶來新的就業市場與帶動周邊前鎮小港的發展，不要讓高雄坐擁海陸空優勢，卻無用武之地，只能看著在地青年人才北漂台北、桃園，發展遲滯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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