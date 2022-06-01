每月只剩49航班　時力盼小港機場引入廉航、貨機振興高雄

新冠肺炎疫情爆發至今，航空產業始終位處疫情海嘯的第一排，而坐落高雄小港的高雄國際機場更是重中之重，時代力量立委陳椒華今（1）日攜同黨籍市議員參選人、全國航空業總工會舉行記者會，期盼交通部對於小港機場能引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，同時帶動機場周邊的周邊觀光、交通等城市發展。
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陳椒華說，航空業受疫情影響，損失相當慘重，直至去年6月，政府才將航空業納入紓困4.0的紓困對象，年初，政府也表示會對航空及海運相關產業持續提供紓困補貼，時間至6月30日，但她更期待的是，政府應該要有更多積極的作為，除了審慎思考疫情對於航空業的巨大影響，持續性地提供紓困協助外，也應研擬對應的振興方案，莫讓航空業從業人員成為疫情之下受害最深的勞工。
陳椒華建議，希望民航局能跟業者溝通，班機不要只停桃園國際機場，現在疫情往南延燒，載送防疫物資的貨機也能降落小港機場卸貨。
時力高雄市前鎮小港區市議員參選人湯茹婷表示，小港機場每月航班只剩49班，機場周邊鄰里因班機起降僅剩一成，回饋金也只剩一成，對於里內建設與發展造成嚴重的影響。在後疫情時代，如何讓小港機場的客、貨班機起降數量增加，這對於航空業從業人員的就業保障，甚至是整個小港的產業鏈發展，都有關鍵的影響。
湯茹婷說，前鎮小港兩區，坐擁亞灣與高雄港與國際機場，擁有最好的產業地段，區域內不僅有加工區、臨海工業區，甚至還有力推的亞洲新灣區，是未來科技業的發展重鎮，因此，創造招商優勢如智能倉儲與完善的物流輸出入規劃，有其必要性與迫切性。
湯茹婷呼籲，交通部及高雄市政府應該重視貨運重回小港機場的重要性，提高廠商的進駐與開發意願，同時增加高雄國際機場的利用度，帶來新的就業市場與帶動周邊前鎮小港的發展，不要讓高雄坐擁海陸空優勢，卻無用武之地，只能看著在地青年人才北漂台北、桃園，發展遲滯。
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