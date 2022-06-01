端午節悶熱午後有大雨！週末中南部雨變多 下週一又變天
今（1）日鋒面稍微北移，各地天氣比起昨（31）日明顯好轉，上半天大多為多雲到晴的天氣，在暖溼的西南風影響下，全台氣溫明顯偏高，中央氣象局預估，今日北部及宜蘭、花蓮高溫約攝氏31到32度，中南部地區及台東高溫約攝氏34到35，尤其中南部內陸近山區及台東高溫可能再高一些，氣象局持續針對台東縣發布高溫橙色燈號，預估可能有連續出現攝氏36度以上高溫，新北市、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾近中午前後要外出要注意防曬，並多補充水分以免中暑。此外，中午過後受到熱力作用影響，各山區、大台北地區及宜蘭、花蓮可能有局部短暫雷陣雨，並且可能有局部大雨發生機率，外出記得要攜帶雨具備用。
氣象局資深預報員謝佩芸指出，今起到週五（6/3）端午節當天，各地天氣情況相當類似，上半天大多晴朗炎熱、午後山區及大台北地區、宜蘭、花蓮將有雷陣雨，局部地區雨勢可能比較大，安排戶外活動要留意天氣變化。另外，中南部平地清晨到上午容易有局部短暫陣雨或雷雨，這種雨勢來得快去得快，維持時間並不長，但有時讓人措手不及，也請民眾要留意氣象局最新預報資訊。
謝佩芸說，週末（6/4~6/5）由於水氣增多，迎風面的中南部地區降雨會變得比較多，但仍有一些空擋的時間，其他地區上午仍維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，但特別提醒山區雨勢可能較大，連假期間安排戶外活動要注意天氣變化。
至於下一波鋒面預計下週一（6/6）開始接近，下週一、週二（6/7）受到鋒面及西南風影響，西半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區雲量也會增多，並有午後短暫雷陣雨。