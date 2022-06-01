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中正紀念堂兒童BNT開打！免等待　90分鐘湧入200人接種　

▲今（1）日起為期5天，六都加開兒童疫苗接種站，端午連假不休息，持續為5至11歲幼童打疫苗。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.01）
▲今（1）日起為期5天，六都加開兒童疫苗接種站，端午連假不休息，持續為5至11歲幼童打疫苗。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.01）

記者許若茵／台北報導

2022-06-01 10:59:30

今（1）日起為期5天，六都加開兒童疫苗接種站，端午連假不休息，持續為5至11歲幼童打疫苗。北榮副院長侯明志說明，今上午開放90分鐘就已超過200人次接種，單日接種量最大可達2000至3000人次，並可視現場狀況彈性增加，歡迎家長帶著小孩前來打疫苗。

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中央流行疫情指揮中心5月30日下令地方政府設立6大5至11歲兒童疫苗接種站，分別為台北中正紀念堂、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館與陸軍專科學校、台中自然科學博物館、市立圖書館總館、高雄展覽館等7大場所。

今為開打首日，侯明志說明，昨統計今單日預約200人，不過從8點半開打至10時，就已超過200人接種，其中包含許多現場隨到隨打民眾，預估稍晚與連假都會有更多民眾，本次中央配給1萬8000劑，單日最大施打量可達2000至3000人次，並可視施打情形彈性增加。

據《NOWnews今日新聞》記者觀察，民眾到了之後無須等待，報到完確認資料後，即可接種疫苗，並移至觀察區休息，整體動線流暢通順。許多兒童雖有哭鬧、尖叫，但仍在父母陪同與醫護安撫下還是接種完畢，醫護也送出糖果給兒童鼓勵。

侯明志分享，本次疫苗施打採網路預約制與隨到隨打並行，預約時就已以半小時為一梯次進行分流，且路線上也都有進行管控，方便民眾施打，不必耗時等待，他也呼籲民眾可以盡量上網預約施打，讓醫院可以更精準控制人力與疫苗。

侯明志進一步指出，今天動員80位醫護支援疫苗接種，大家都全力拚防疫，不論是另一側自由廣場上北榮支援的車來速採檢站、醫院專責病、兒童疫苗施打，醫護都全力投入，並會做好排班調度，依照預約狀況彈性安排人力。

侯明志提醒，兒童打完疫苗後應留觀15分鐘，回家後家長也要多觀察有無副作用，常見的有接種部位疼痛、頭痛、疲倦或是關節痛，大約1至2天就會舒緩，但若有出現罕見副作用如發燒38度超過48小時、喘促等情形，可就醫讓醫師評估診斷。 

由於接種站另側就是車來速採檢站，不少民眾都有疑慮，侯明志也解釋，兒童疫苗接種站在中正紀念堂廳堂內，距離自由廣場上車來速採檢站超過500公尺，不必擔心交叉感染問題，這5天疫苗接種站都會持續開放，連假也不會休息，「每一位孩子都是家長的寶貝」，歡迎家長多加利用，帶著兒童來打疫苗。

▲（圖／指揮中心提供）
▲7大兒童疫苗接種站可先上網預約施打。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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