私校退場潮！蘭陽技術學院停辦、台首大將被列專輔

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教育部高教司指出，台首大財務短缺，3月底本就有可能被列專輔，當時董事會承諾5月底會籌措資金2000萬元，8月底再籌措3000萬元，但董事會已於5月31日行文教育部，確定無法籌足資金，教育部將行文列首府大學為專案輔導學校，最近就會正式發函給校方，後續將尋「私立高級中等以上學校退場條例」規定辦理。
蘭陽技術學院已於110學年停招，董事會近日再公告經過董事會決議通過，已向教育部申請111學年停辦。
教育部今天證實，已於5月23日核定蘭陽技術學院111學年度停辦申請，董事會提出的停辦計畫書稱會將教職員生先安頓好，再由董事會討論未來發展方向；待6月應屆學生畢業後，蘭陽技術學院將剩下僅100多位學生，將由教育部協助轉學至鄰近學校，並由學校提供1年3萬元補助，至多3年，若學生屆時考慮到通勤便利，仍希望留在原校上課，教育部也會給予協助。
蘭陽技術學院董事長劉石純在學校官網發布1封「給教職員的一封信」，信中指出，該校偏鄉又碰上少子化與辦學環境改變，學校自108學年嘗試尋求轉型，延至現今評估，辦學規模仍無法達到群體學習的環境，甚至有1人1班的情事，只好申請停辦。
信中提到，董事會欲利用現有資金資產在111學年停辦是不得不的選擇，蘭陽技術學院自民國55年創校至今未曾積欠薪資，目前學校零負債，現有資金將依法支用於維護學生與教職員工權益，若停辦業務而資金不足，董事會已簽署承諾書將無條件補足。
另外，高苑科大也面臨停招危機。教育部表示，5月13日要求高苑科大董事會於15日內開立信託專戶並完成捐資5000萬元，但截至5月30日相關款項並未捐贈，教育部部刻正依私校法第77條對董事長進行行政罰鍰，未來將裁罰10萬至50萬元，之後會再給董事會一段改善期間，要求其捐資，若未能完成，本部將依私校法第25條，經徵詢私校諮詢會意見後，向法院申請解散董事會。
另有關高苑科大已無法正常發放教職員薪水。教育部呼籲董事會儘速完成捐資，以維護教職員權益，因私校退場條例規範，退場基金墊付的前提，必須是學校已停招，並且董事會經由主管機關重組，但高苑科大目前並不具備這2項條件，因此無法由退場基金代為墊付教職員薪資。