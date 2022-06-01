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葛斯齊道歉！戰汪小菲「抖出更多人」　揭爆料者背後苦衷

▲葛斯齊發文道歉。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊發文道歉。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-01 11:29:31

葛斯齊昨（31）日晚上9點開直播，曝光3張汪小菲與女子糾纏私密照，就連小S的老公許雅鈞也不放過，還在網友的敲碗下，提到迪麗熱巴、鹿晗、林俊傑等藝人的過往，而他今（1）日一早突然放下身段發文道歉，坦言有些事不見得能說，因為很容易造成誤解傷害。

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葛斯齊直播中提到林俊傑套房，引發網友議論、登上微博熱搜之外，也讓對方大動作發聲明闢謠，他表示那只是上過社會版面的事情，就交由世人去判斷，同時向林俊傑道歉：「網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的，昨天直播太多網友想著你，我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！」

▲林俊傑推出新歌《一定會》，MV找來巫建和、方郁婷、苗可麗演出。（圖／華納音樂提供）
▲林俊傑發聲明闢謠。（圖／華納音樂提供）
至於許雅鈞約飯局妹一事，葛斯齊先是感謝對方認同消息屬實：「那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」

葛斯齊表示昨晚所述，都是報導過的事情：「很多事是見不得光的，一見光必有人遭殃，狗仔也不是照片全盤托出，很多事情是真相與曝光在中間拉扯。」坦言必須用專業經驗衡量，會不會造成別人的傷害，也請大家不要讓藝人聽聞到狗仔，就感到厭惡：「我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾。」

▲葛斯齊全文。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊全文。（圖／記者葉政勳攝）

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