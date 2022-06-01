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恩恩逝！缺新北通聯紀綠　卓冠廷批侯友宜：態度讓人失望

▲恩恩病逝引發關注，卓冠廷表示，新北市府面對恩恩爸爸，還有面對問題的態度，真的非常令人失望。圖為新北市長侯友宜。（圖／資料照）
▲恩恩病逝引發關注，卓冠廷表示，新北市府面對恩恩爸爸，還有面對問題的態度，真的非常令人失望。圖為新北市長侯友宜。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-01 11:01:40

新北市2歲童恩恩染疫病逝，恩恩的父親質疑在恩恩生前打了7通電話、等了81分鐘救護車延誤救援是關鍵，要求能夠調閱完整通聯還原真相。民進黨新北市議員參選人卓冠廷昨（31）日晚間表示，相信侯友宜一定第一時間已經知道恩恩後送處置狀況的始末，甚至可能已經聽過錄音，知道整個真相。如果新北市長侯友宜敢說，相關單位還沒有報告、沒有全盤了解過通話時序、錄音內容，那更代表他這個市長失職、衛生局長失能，未來一定有官員要為恩恩這個事件負責。

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▲台中市府新聞局長卓冠廷是鶯歌人，並分享他國小時，見證蘇貞昌整修陶瓷老街的過程。（圖／蘇貞昌競選辦公室提供）
▲卓冠廷說，台灣關心恩恩和公理正義的人，一定會盯著新北市府，看他們怎麼「盡全力」協助家屬得知真相。（圖／資料照）
卓冠廷說，新北市府面對恩恩爸爸，還有面對問題的態度，真的非常令人失望。他說，記得非常清楚，從4月開始無數次在提醒新北市政府防疫量能不足、累壞基層、苦到民眾，市府的態度都是一貫地否認否認，然後痛斥關心的人是造謠。

卓冠廷說，4月4日新北市當天確診46例，他呼籲新北市府，疫情來勢洶洶，但恩主公醫院篩檢站已大塞車，別再兜圈問中央要清零還是共存，趕快盤點醫療量能。衛生局卻罵他「抹煞醫護人員的努力」。

4月16日，新北市當天360例，他揭露三峽一家六口確診卻被體系遺漏拿不到藥，新北衛生局高分貝罵他「造謠」。其實當天，自己還不知道「恩恩」已經在4月14日病危且送醫出現延誤的事件，但事後已經證明新北市的公衛體系在4月中，每天340多人確診時，就出了問題，甚至更早。

卓冠廷表示，4月19日他接到消息，也就是恩恩要送醫時遇到消失的81分鐘，有一個關鍵是連消防局勤務中心都聯絡不上衛生局，而這次換成侯友宜說「衛生局很辛苦，接電話接到哭」。新北市在今年的Omicron疫情中，染疫人數最多、成長曲線最快、確診隔離處理最混亂，就是因為整個團隊沒有準備好，而侯友宜為了掩護這個缺失，不惜用大量的資源去掩飾這個錯誤。

卓冠廷表示，相信侯友宜一定第一時間已經知道恩恩後送處置狀況的始末，甚至可能已經聽過錄音，知道整個真相。如果侯友宜敢說，相關單位還沒有報告、沒有全盤了解過通話時序、錄音內容，那更代表他這個市長失職、衛生局長失能，未來一定有官員要為恩恩這個事件負責。

卓冠廷表示，台灣關心恩恩和公理正義的人，一定會盯著新北市府，看他們怎麼「盡全力」協助家屬得知真相。

卓冠廷說，今天重要的進展，恩恩爸爸已經接到疾管署的通知，可以領取「1922的錄音」，這是本來就有記錄、確定可以調閱的錄音資訊。「那麼新北市府，你們不可能還沒有最基本的錄音，是不是已經可以給恩恩爸爸了？」

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