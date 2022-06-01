恩恩逝！缺新北通聯紀綠　卓冠廷批侯友宜：態度讓人失望

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓冠廷說，4月4日新北市當天確診46例，他呼籲新北市府，疫情來勢洶洶，但恩主公醫院篩檢站已大塞車，別再兜圈問中央要清零還是共存，趕快盤點醫療量能。衛生局卻罵他「抹煞醫護人員的努力」。
4月16日，新北市當天360例，他揭露三峽一家六口確診卻被體系遺漏拿不到藥，新北衛生局高分貝罵他「造謠」。其實當天，自己還不知道「恩恩」已經在4月14日病危且送醫出現延誤的事件，但事後已經證明新北市的公衛體系在4月中，每天340多人確診時，就出了問題，甚至更早。
卓冠廷表示，4月19日他接到消息，也就是恩恩要送醫時遇到消失的81分鐘，有一個關鍵是連消防局勤務中心都聯絡不上衛生局，而這次換成侯友宜說「衛生局很辛苦，接電話接到哭」。新北市在今年的Omicron疫情中，染疫人數最多、成長曲線最快、確診隔離處理最混亂，就是因為整個團隊沒有準備好，而侯友宜為了掩護這個缺失，不惜用大量的資源去掩飾這個錯誤。
卓冠廷表示，相信侯友宜一定第一時間已經知道恩恩後送處置狀況的始末，甚至可能已經聽過錄音，知道整個真相。如果侯友宜敢說，相關單位還沒有報告、沒有全盤了解過通話時序、錄音內容，那更代表他這個市長失職、衛生局長失能，未來一定有官員要為恩恩這個事件負責。
卓冠廷表示，台灣關心恩恩和公理正義的人，一定會盯著新北市府，看他們怎麼「盡全力」協助家屬得知真相。
卓冠廷說，今天重要的進展，恩恩爸爸已經接到疾管署的通知，可以領取「1922的錄音」，這是本來就有記錄、確定可以調閱的錄音資訊。「那麼新北市府，你們不可能還沒有最基本的錄音，是不是已經可以給恩恩爸爸了？」