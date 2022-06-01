怕孩子居家上課不乖！中華電信推「守門員」優惠每天2元
遠距上課人數大增，如果家長因為工作無法在家隨時照顧，對於網路環境不免覺得不安，為提供安心上網環境，中華電信的防駭守門員，提供固網、行動安全網路防護網，不需另外安裝軟體，系統會根據資料庫阻攔紀錄，遏阻釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資訊安全威脅，另有，「色情守門員」為遠距教學打造乾淨的網路使用環境，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，優惠價799元/年(每日僅2元)。
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