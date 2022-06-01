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怕孩子居家上課不乖！中華電信推「守門員」優惠每天2元

▲中華電信提供「色情守門員」及「上網時間管理」服務，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，優惠價799元/年，為遠距教學打造乾淨的網路使用環境。（圖／NOWnews資料照片）
▲中華電信提供「色情守門員」及「上網時間管理」服務，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，優惠價799元/年，為遠距教學打造乾淨的網路使用環境。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-01 11:39:06

遠距上課人數大增，如果家長因為工作無法在家隨時照顧，對於網路環境不免覺得不安，為提供安心上網環境，中華電信的防駭守門員，提供固網、行動安全網路防護網，不需另外安裝軟體，系統會根據資料庫阻攔紀錄，遏阻釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資訊安全威脅，另有，「色情守門員」為遠距教學打造乾淨的網路使用環境，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，優惠價799元/年(每日僅2元)。

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▲「色情守門員」協助家長有效防堵不良網站，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，年/預繳優惠方案，享優惠價799元/年，每日約2元，維護學童網路使用安全。（圖／翻攝官網）
▲「色情守門員」協助家長有效防堵不良網站，固網家庭用戶即日起於服務官網申請，年/預繳優惠方案，享優惠價799元/年，每日約2元，維護學童網路使用安全。（圖／翻攝官網）
固網家庭用戶只要申請中華電信「HiNet防駭守門員PLUS」，在家上網即阻擋惡意網站連線、勒索病毒，即日起至6月底前申辦年繳方案，限時優惠價599元/年(原價1200元/年)，相當於4.9折最超值，於服務官網申辦再送200元全家虛擬禮物卡。

此外，下載登入「中華網安助手APP」可即時收取攔阻狀況，提醒用戶留意網路安全事件訊息外，還可再抽500元家樂福即享券，「防駭守門員行動版」讓廣大的手機上網用戶能更安心地追劇、購物、使用網路銀行與行動支付，推出「Hami Video影劇館搭配防駭守門員行動版雙享包」年約方案，只要148元/月起(原價249元/月)，合約期間每月再送最高8GB行動上網量；申辦精采5G購機方案指定資費，可享「防駭守門員行動版」前3個月免月租優惠。

「色情守門員」協助家長有效防堵不良網站、「上網時間管理」可有效彈性安排上網時間。固網家庭用戶即日起於服務官網申請「色情守門員」及「上網時間管理」年/預繳優惠方案，單一服務優惠價799元/年(每日僅2元)，再抽500元家樂福即享券，並加送親子天下學習禮(故事/桌遊/線上學習優惠三好禮)，另有二合一方案，費用為1399元／年；「色情守門員行動版搭配行動上網時間管理Pro」年約優惠方案，月租只要80元(原價100元)。

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