直播／兒童免費快篩、7大接種站首開打 陳時中最新說明
疫情居高不下，為兒童打造合適防疫政策，是目前關注焦點，今（1）日起新制上路，包含兒童即起可領取免費快篩，六都設置7大接種站施打疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中將在下午2時記者會說明相關防疫事宜。
指揮中心指出，即起至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，受惠人數約124萬人；依照身分證字號尾數分流，單號者星期一、三、五；雙號者星期二、四、六；週日皆可領取，已經買過第一輪實名制快篩者仍可領取。
中央協助六都設置5至11歲兒童疫苗7處大型接種站，提供莫德納半劑與BNT兒童疫苗提供接種，每天可接種數量大約介於2000至3000人之間。
另外，入境改唾液篩檢、重症住院解隔標準鬆綁等政策也在今天上路，下午疫情記者會將說明最新疫情消息，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您一同掌握。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。