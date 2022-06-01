上海封城兩個月解除！民憂「二封」搶離滬　反遭老家排擠

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不過根據《自由亞洲電台》（RFA）接觸到的多位上海居民，皆表示在解封前甚至「未接到相關通知，感覺防疫措施未發生變化」；而就算上海市政府已經在5月31日宣布「除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入」，但仍有民眾接到公司電話詢問是否能復工，居委會卻不肯放人，對於相關詢問一概不回應，全面解封之際狀況卻頻傳。
此外，自上海副市長陳通五月中宣布進入「微解封」階段，鼓勵復工復產，上海也上演了「大逃亡」劇碼，眾多上海人、外地人包括外國人義無反顧的湧入上海唯一陸上通道的虹橋高鐵站和浦東機場，微博、抖音、推特等社群媒體上「離滬潮」的影像畫面更在當天廣為瘋傳；就算成功逃離，這些經歷上海封城的居民也不受外地人和其他地方政府歡迎，許多居民想回老家卻被「拒於門外」。
《華爾街日報》亦訪問了多名把上海視為逐夢之地的年輕中國人，經歷這2個月的封城，他們的人生被中國政府動態清零的「無差別鐵拳」敲響警鐘，尤其是封城期間網購日用品的艱辛、防疫人員強行帶走人去隔離、寵物遭活活打死等狀況，讓本來就對上海封鎖嚴重程度感到震驚的這群年輕一輩更加失望。受疫情限制措施影響，有業務員無法出差失去獎金，有外企公司員工將移民海外列入人生規劃，也有年輕夫婦下定決心不願生育，還有人決定直接回老家開雜貨店或與父母同住，經歷封城後他們說，「他這一代人被欺負就夠了」。
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