恩恩逝！缺新北通聯紀綠 戴瑋姍籲侯友宜「多點同理心」
新北市2歲童恩恩染疫病逝，恩恩的父親質疑在恩恩生前打了7通電話、等了81分鐘救護車延誤救援是關鍵，要求能夠調閱完整通聯還原真相。民進黨新北市議員戴瑋姍今（1）日表示，現在只缺最後一塊拼圖，就是新北市政府消防局與衛生局的「通聯紀錄」，呼籲新北市長侯友宜不要再拖延了，多一點同理心，加速提供資料給恩恩父親，因為家屬要的不是「回應」，不是「說明」，更不是「約見面」。
戴瑋姍表示，呼籲侯友宜不要再拖延了，還原事實，消失的81分鐘，就缺新北市府「通聯紀錄」的最後一塊拼圖。恩恩爸爸想要的是「當天完整的通聯內容」，不是「回應」，不是「說明」，更不是「約見面」。
戴瑋姍表示，昨天疾管署已經給完整的1922通聯錄音檔了，事實的還原，就缺新北市的通聯紀錄，而且是機關與機關間的通聯內容。
戴瑋姍表示，她一直覺得很奇怪，中央明定的就醫流程中，「危及生命」不需要經衛生局同意，即可聯繫醫院進行治療。恩恩的父母多次向119描述孩子有「抽搐」「昏迷」的狀況，這是生命危急的狀態，以消防單位的專業絕對可以判讀出來。但卻頻頻向衛生局確認能否出車，會不會是市府內部有一套自訂的SOP，讓救護員不得抗命，才延遲了救援？關鍵就在消防局與衛生局之間的對話當中。
戴瑋姍表示，懇請侯友宜多一點「同理心」，站在恩恩爸爸想要還原「事實」的心情，加速提供「完整通聯紀錄及內容」給恩恩爸爸。藉由向社會大眾還原事實真相，充分檢討問題環節，讓悲劇不再重演。