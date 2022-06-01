「小白屋」將拆除 鉅日辦「小石音樂會」共創歡樂回憶

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只是配合新建案開工，小白屋將於六月底拆除，基地將轉成更加精緻美麗的宜居建築，規劃為40坪三房，周圍生活機能能完善、生活節奏悠緩，不僅適合小家庭換屋，也適合退休後的人生下半場。
鉅日表示，小白屋即將拆除消息傳出，附近居民紛紛上門表示不捨。為此，鉅日特別籌辦二場「小石音樂會」，盼望音樂活動為基地帶來美好祝福，也為小白屋退場創造歡樂回憶。
首場音樂會已於五月底登場，那陣子梅雨陣陣，主辦單位還在猶預是否延期，豈料活動當天竟然出現大好天氣，麻園頭溪畔輕風宜人，被大雨悶了許多天的民眾趁機出門散心，音樂會還沒開始，已有不少民眾扶老攜幼在現場玩耍散步，孩子們活潑追逐、老人家微笑閒聊，優美的地景襯著藍天白雲，氣氛悠閒怡人。
演出經驗豐富的古拉豹樂團，以連續幾首經典老歌開場，立刻炒熱現場氣氛，下半場由帥氣的音樂才子KOBE黃俊華接力演出，嘹亮歌喉讓現場民眾欲罷不能、安可不斷，而鉅日巧心安排的「似顏繪」更是大排長龍，不少家庭拿著畫家九霄的作品開心合照。陳先生表示：「一般建築基地都是圍起來不讓人進去，鉅日建設不但開放成漂亮的地景公園，還舉辦溫馨音樂會，令人印象深刻。」
第二場「小石音樂會」預定6月11日(六)登場，將由善男子樂團、安可彼得樂團以及似顏繪畫家黃雲智擔綱演出，活動免費開放無需報名，歡迎大家一起在麻園頭溪畔的夏夜晚風中，輕鬆聆賞音樂。
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