「小白屋」將拆除 鉅日辦「小石音樂會」共創歡樂回憶

台中市鉅日建設位於精誠路麻園頭溪畔的建築地景，是一座映襯綠樹的美麗小白屋，浪漫又療癒，不僅吸引網美打卡，還有年輕情侶在這兒上演求婚秀。只是配合建案開展，預計六月底拆除，讓附近居民很不捨。鉅日建設為此特別於11日籌辦「小石音樂會」，邀 善男子樂園等知名樂手參演， 希望和居民共創美麗歡樂回憶。

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鉅日建設指出，小白屋造型的地景建築，位於新建案基地，由 薰衣草森林設計總監、現夏霖設計主持設計師張創霖親自操刀，小白屋結合綠林園藝超吸晴，為寧靜街廓增添不少浪漫氛圍，不僅附近居民喜愛來此散步嬉戲，夜間燈光秀璀璨如珠寶盒，是網美打卡新地標。

只是配合新建案開工，小白屋將於六月底 拆除，基地將轉成更加精緻美麗的宜居建築，規劃為40坪三房，周圍生活機能能完善、生活節奏悠緩，不僅適合小家庭換屋，也適合退休後的人生下半場。

▲鉅日建設於五月底舉辦「小石音樂會」，吸引附近居民扶老攜幼參與同樂。（圖／鉅日提供）

鉅日表示，小白屋即將拆除消息傳出，附近居民紛紛上門表示不捨。為此，鉅日特別籌辦二場「小石音樂會」，盼望音樂活動為基地帶來美好祝福，也為小白屋退場創造歡樂回憶。

首場音樂會已於五月底登場，那陣子梅雨陣陣，主辦單位還在猶預是否延期，豈料活動當天竟然出現大好天氣，麻園頭溪畔輕風宜人，被大雨悶了許多天的民眾趁機出門散心，音樂會還沒開始，已有不少民眾扶老攜幼在現場玩耍散步，孩子們活潑追逐、老人家微笑閒聊，優美的地景襯著藍天白雲，氣氛悠閒怡人。

演出經驗豐富的古拉豹樂團，以連續幾首經典老歌開場，立刻炒熱現場氣氛，下半場由帥氣的音樂才子K OBE 黃俊華接力演出，嘹亮歌喉讓現場民眾欲罷不能、安可不斷，而鉅日巧心安排的「似顏繪」更是大排長龍，不少家庭拿著畫家九霄的作品開心合照。

陳先生表示：「一般建築基地都是圍起來不讓人進去，鉅日建設不但開放成漂亮的地景公園，還舉辦溫馨音樂會，令人印象深刻。」

第二場「小石音樂會」預定6月11日(六)登場，將由善男子樂團 、安可彼得樂團以及似顏繪畫家黃雲智擔綱演出，活動免費開放無需報名，歡迎大家一起在麻園頭溪畔的夏夜晚風中，輕鬆聆賞音樂。