梨山耶穌堂將啟用　頂樓大鐘再度響徹山林

台灣最高海拔教堂、列為歷史建築的「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，由交通部觀光局參山國家風景區管理處分二期動用 4270 萬元經費動工復建，預計今年 9 月竣工啟用，將教堂內外全面修復，包括頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等觀景特色一一回復原貌，完工後將成為梨山新的打卡熱點，將配合高山音樂會、山谷燈光節展開一系列觀光旅遊活動。

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參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂具有歷史紀念價值與建築特色，整修過程中發現教堂內紅檜木屋頂天花板已少見，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混泥土，做成 19 個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯特殊的意境和美感，將會是很多網美熱愛的打卡點。

梨山耶穌堂海拔高約 1969 公尺，於 1969 年 7 月 29 日動土興建、同年 12 月 25 日竣工，建築風格採哥德式教會建築，主建物為十字架造型，正前方有個噴水池和圓形廣場，建築上方有個獨立鐘塔，正門上則有蔣中正所題「耶穌堂」三個大字，距離觀光景點梨山賓館僅 800 公尺。

參山處指出，耶穌堂已有 53 年，歷經多次颱風、地震災害，牆面斑駁受損、窗戶滲水，原垂吊重達 2 公噸的大鐘，也因地震後安全顧慮撤下，相隔 20 多年將再度響徹梨山。耶穌堂歷經地震天災，主體結構仍堅若磐石並未受損， 2014 年登錄為臺中市歷史建築。

▲台灣最高海拔教堂「梨山耶穌堂」建築修繕工程，預計今年9月竣工啟用(圖／參山處提供2022.6.1)

當初蔣宋美齡女士曾表示未來要將教堂還給原民，因此 1999 年 921 地震後，原所有權人「中華婦女祈禱會」決議無償贈與「財團法人台灣基督長老教會（ PCT ）泰雅爾中會」，負責管理維護。因早年先總統蔣中正夫婦夏季經常於梨山居住、做禮拜，發現可遠眺大雪山山脈，遂由孔祥熙夫人宋靄齡捐資興建，由當時戰後設計師王玉堂先生 ( 慈湖陵寢設計師 ) 設計，由大陸工程公司負責人是殷之助 ( 殷琪的父親 ) 興建，可容納 500 人聚會場所。