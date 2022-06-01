梨山耶穌堂將啟用　頂樓大鐘再度響徹山林

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參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂具有歷史紀念價值與建築特色，整修過程中發現教堂內紅檜木屋頂天花板已少見，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混泥土，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯特殊的意境和美感，將會是很多網美熱愛的打卡點。
梨山耶穌堂海拔高約1969公尺，於1969年7月29日動土興建、同年12月25日竣工，建築風格採哥德式教會建築，主建物為十字架造型，正前方有個噴水池和圓形廣場，建築上方有個獨立鐘塔，正門上則有蔣中正所題「耶穌堂」三個大字，距離觀光景點梨山賓館僅800公尺。
參山處指出，耶穌堂已有53年，歷經多次颱風、地震災害，牆面斑駁受損、窗戶滲水，原垂吊重達2公噸的大鐘，也因地震後安全顧慮撤下，相隔20多年將再度響徹梨山。耶穌堂歷經地震天災，主體結構仍堅若磐石並未受損，2014年登錄為臺中市歷史建築。
當初蔣宋美齡女士曾表示未來要將教堂還給原民，因此1999年921地震後，原所有權人「中華婦女祈禱會」決議無償贈與「財團法人台灣基督長老教會（PCT）泰雅爾中會」，負責管理維護。因早年先總統蔣中正夫婦夏季經常於梨山居住、做禮拜，發現可遠眺大雪山山脈，遂由孔祥熙夫人宋靄齡捐資興建，由當時戰後設計師王玉堂先生(慈湖陵寢設計師)設計，由大陸工程公司負責人是殷之助(殷琪的父親)興建，可容納500人聚會場所。
參山處於2017年間花費1047萬元整修耶穌堂景觀園區，打造成全台海拔最高的浪漫婚攝基地，並於2020年舉辦「雲端上的婚禮」。參山處去年再耗資3000多萬元，將耶穌堂從裡到外，翻新修繕，要讓耶穌堂成為台灣最高、最亮眼的一顆珍珠。主體建築修繕及再利用規劃設計工程可望於9月中旬竣工，經內部環境整理、軟硬體規劃後，將搭配12月初舉辦的山谷燈光節啟動開幕儀式，展開一連串慶祝活動，除藉由農夫市集、創意市集等活動，引導地方產業與人文內涵與商業結合，並透過室內空間提供解說教育、泰雅工藝、體驗教室等活動，屆時將成為大台中地區及梨山火熱觀光打卡景點。