COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

梨山耶穌堂將啟用　頂樓大鐘再度響徹山林

▲台灣最高海拔教堂「梨山耶穌堂」建築修繕工程，預計今年9月竣工啟用(圖／參山處提供2022.6.1)
▲台灣最高海拔教堂「梨山耶穌堂」建築修繕工程，預計今年9月竣工啟用(圖／參山處提供2022.6.1)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-01 11:35:48

台灣最高海拔教堂、列為歷史建築的「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，由交通部觀光局參山國家風景區管理處分二期動用4270萬元經費動工復建，預計今年9月竣工啟用，將教堂內外全面修復，包括頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等觀景特色一一回復原貌，完工後將成為梨山新的打卡熱點，將配合高山音樂會、山谷燈光節展開一系列觀光旅遊活動。　

我是廣告 請繼續往下閱讀

參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂具有歷史紀念價值與建築特色，整修過程中發現教堂內紅檜木屋頂天花板已少見，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混泥土，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯特殊的意境和美感，將會是很多網美熱愛的打卡點。


梨山耶穌堂海拔高約1969公尺，於1969729日動土興建、同年1225日竣工，建築風格採哥德式教會建築，主建物為十字架造型，正前方有個噴水池和圓形廣場，建築上方有個獨立鐘塔，正門上則有蔣中正所題「耶穌堂」三個大字，距離觀光景點梨山賓館僅800公尺。


參山處指出，耶穌堂已有53年，歷經多次颱風、地震災害，牆面斑駁受損、窗戶滲水，原垂吊重達2公噸的大鐘，也因地震後安全顧慮撤下，相隔20多年將再度響徹梨山。耶穌堂歷經地震天災，主體結構仍堅若磐石並未受損，2014年登錄為臺中市歷史建築。

▲台灣最高海拔教堂「梨山耶穌堂」建築修繕工程，預計今年9月竣工啟用(圖／參山處提供2022.6.1)
▲台灣最高海拔教堂「梨山耶穌堂」建築修繕工程，預計今年9月竣工啟用(圖／參山處提供2022.6.1)
當初蔣宋美齡女士曾表示未來要將教堂還給原民，因此1999921地震後，原所有權人「中華婦女祈禱會」決議無償贈與「財團法人台灣基督長老教會（PCT）泰雅爾中會」，負責管理維護。因早年先總統蔣中正夫婦夏季經常於梨山居住、做禮拜，發現可遠眺大雪山山脈，遂由孔祥熙夫人宋靄齡捐資興建，由當時戰後設計師王玉堂先生(慈湖陵寢設計師)設計，由大陸工程公司負責人是殷之助(殷琪的父親)興建，可容納500人聚會場所。


參山處於2017年間花費1047萬元整修耶穌堂景觀園區，打造成全台海拔最高的浪漫婚攝基地，並於2020年舉辦「雲端上的婚禮」。參山處去年再耗資3000多萬元，將耶穌堂從裡到外，翻新修繕，要讓耶穌堂成為台灣最高、最亮眼的一顆珍珠。主體建築修繕及再利用規劃設計工程可望於9月中旬竣工，經內部環境整理、軟硬體規劃後，將搭配12月初舉辦的山谷燈光節啟動開幕儀式，展開一連串慶祝活動，除藉由農夫市集、創意市集等活動，引導地方產業與人文內涵與商業結合，並透過室內空間提供解說教育、泰雅工藝、體驗教室等活動，屆時將成為大台中地區及梨山火熱觀光打卡景點。


中市大安區未來　議員：剩老人與海及狗？

中市打造友善共融公園　議員：危機四伏

台中薪資六都都最低　議員：低於全國平均

中市紓困振興e79　議員批沒有誠意幫助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀