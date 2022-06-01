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國際油價持續升！國內線航班票價7月起平均漲百元

▲由於航空燃油價格持續上漲，連續3個月平均價格本月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民用航空局今（1）日宣布，航空業者將依規定調漲國內線全額運價。（示意圖／NOWnews資料照）
▲由於航空燃油價格持續上漲，連續3個月平均價格本月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民用航空局今（1）日宣布，航空業者將依規定調漲國內線全額運價。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-01 11:43:50

由於航空燃油價格持續上漲，連續3個月平均價格本月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民用航空局今（1）日宣布，航空業者將依規定調漲國內線全額運價，預計本月30日生效，民航局也要求業者充分揭露相關資訊，以減少旅客之不便。

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國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲迄今，由於國內航線票價於103年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

民航局表示，依據中油本月1日公告之航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

各航線平均漲幅約4.8%，平均調漲新台幣100元，另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

  配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買6月30日以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日以前出發，則由航空公司退還差價。另民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

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