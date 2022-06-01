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「快篩陽＝確診」就醫最常忘記帶這個！12大QA秒懂下一動

▲「快篩陽＝確診」上路一周，院方觀察，快篩判讀需求增加，透過通訊診療進行快篩判讀的民眾，較開放前一週增加約8成！(圖／高市府提供)
▲「快篩陽＝確診」上路一周，院方觀察，快篩判讀需求增加，透過通訊診療進行快篩判讀的民眾，較開放前一週增加約8成！(圖／高市府提供)

生活消費中心/綜合報導

2022-06-01 13:50:14

「我快篩陽性了，該怎麼辦？」本土疫情持續處在高原期，目前確診病患已經超過2百萬人，5月26日起指揮中心宣佈「快篩陽=確診」正式上路，但一週以來不少民眾還是對於就醫有很多問題，臺北醫學大學附設醫院就發現，目前因應不同族群需求，開設各類實體防疫門診與通訊診療門診，如通訊診療增設65歲以上長者專線；而快篩判讀需求增加，透過通訊診療進行快篩判讀的民眾，較開放前一週增加約8成。但很多民眾在求診時還是有些疏漏，例如沒有出示快篩陽性卡匣給醫師判讀，往往造成就醫「卡卡的」，提醒大家在就診之前，無論是實體或線上看診，務必要先做好準備，才能順利完成診療。

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北醫附設醫院醫務部陳錫賢主任指出，最常碰到的問題是民眾忘記攜帶快篩陽性的卡匣到醫院，只希望以照片證明自身快篩陽性，不過這樣可不行，因為陽性卡匣必須經過醫師判讀後現場銷毀，才能完成判讀手續，因此無法利用照片證明，特別提醒民眾，務必攜帶陽性卡匣到醫院，避免影響判讀程序。

陳錫賢強調，不論實體防疫門診或通訊診療門診，若要醫師進行快篩陽性判讀，均應備妥快篩陽性的卡匣。提醒民眾若要到實體防疫門診經醫師判讀，務必攜帶陽性卡匣，並寫上檢測日期、姓名。 

北醫遠距醫療中心劉文琪主任表示，若要利用通訊診療門診的醫師判讀，需先將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，卡匣與健保卡一起拍照，預約完成後，並上傳卡匣與健保卡的照片，線上看診時配合出示陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。至於民眾煩惱家中沒有老虎鉗，只要準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。

有些民眾擔心，自身健保卡是兒時照片或未使用照片，是否影響通訊診療時的身分判讀。劉文琪說，若健保卡照片無法判別身分，會請民眾複誦身分證字號、出生年月日進行身份確認，不影響身分判讀。至於通訊診療判讀何時可查詢結果，若民眾線上與醫師達成共識，可於看診24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。

另外，北醫也整理了12個快篩陽民眾就診注意事項給民眾參考。（各家醫院規定或有不同，需逕洽各醫院網站確認。）
 

Q1 快篩陽性，有哪些門診可以選擇?

解答：以北醫來說，特別開設了 COVID-19防疫門診，實體戶外防疫門診，可進行快篩陽性採檢診，線上則是通訊診療門診。

Q2 前往醫院戶外防疫門診、快篩陽性採檢診需攜帶哪些文件?

解答：健保卡、快篩陽性卡匣 (寫上檢測日期、姓名)、用藥史

Q3 忘了帶快篩陽性卡匣到醫院，可以用照片證明嗎?

解答：不行，陽性卡匣判讀後需現場銷毀，才能完成判讀手續，無法利用照片證明。

Q4 我沒有手機，可以留室內電話嗎?

解答：疾管署後續會利用手機簡訊通知確診民眾填報「確診個案自主回報系統」，建議仍需留下手機號碼。如無手機，可留市內電話，並主動自健保快易通填報「確診個案自主回報系統」。

Q5 通訊診療門診適用對象

解答：以北醫來說，共提供3大對象服務，包括：快篩陽性確診判定，清冠一號開立，慢性病用藥。

Q6 通訊診療門診流程?該準備哪些資料?

解答：
1.    將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，並與健保卡一起拍照。
2.    撥打02-21765226專線預約，並上傳卡匣與健保卡之照片。
3.    於預約看診時間，點開通訊診療連結準備看診。
4.    配合出示判讀陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。
5.    請親友至北醫戶外區進行繳費、領藥即完成通診療。

Q7 可以使用市內電話進行通訊診療嗎?

解答：通訊診療需透過視訊進行身分認證、陽性卡匣判讀、醫師問診等流程，無法使用市內電話進行通訊診療。

Q8 健保卡上是我小時候的照片(或是沒有照片)，會影響身分判讀嗎?

解答：若健保卡照片無法判別身分，請民眾複誦身分證字號及出生年月日進行身份確認。

Q9 請問如何破壞判讀陽性之卡匣?有需要準備老虎鉗?    

解答：準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。

Q10 通訊診療確診判定結束，就可以領取抗病毒藥物?

解答：領取抗病毒物須符合要件，並由醫師開立處方後方可領取。

Q11 若看診後發現我不是抗病毒藥物適用對象，我還需要繳費嗎?

解答：民眾透過通訊診療快篩陽性判讀，需繳納掛號費，與是否用藥無關。

Q12 完成通訊診療後多久可以收到判定結果?

解答：若民眾透過通訊診療與醫師達成共識，可於24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。

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