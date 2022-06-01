「快篩陽＝確診」就醫最常忘記帶這個！12大QA秒懂下一動

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陳錫賢強調，不論實體防疫門診或通訊診療門診，若要醫師進行快篩陽性判讀，均應備妥快篩陽性的卡匣。提醒民眾若要到實體防疫門診經醫師判讀，務必攜帶陽性卡匣，並寫上檢測日期、姓名。
北醫遠距醫療中心劉文琪主任表示，若要利用通訊診療門診的醫師判讀，需先將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，卡匣與健保卡一起拍照，預約完成後，並上傳卡匣與健保卡的照片，線上看診時配合出示陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。至於民眾煩惱家中沒有老虎鉗，只要準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。
有些民眾擔心，自身健保卡是兒時照片或未使用照片，是否影響通訊診療時的身分判讀。劉文琪說，若健保卡照片無法判別身分，會請民眾複誦身分證字號、出生年月日進行身份確認，不影響身分判讀。至於通訊診療判讀何時可查詢結果，若民眾線上與醫師達成共識，可於看診24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。
另外，北醫也整理了12個快篩陽民眾就診注意事項給民眾參考。（各家醫院規定或有不同，需逕洽各醫院網站確認。）
Q1 快篩陽性，有哪些門診可以選擇?
解答：以北醫來說，特別開設了 COVID-19防疫門診，實體戶外防疫門診，可進行快篩陽性採檢診，線上則是通訊診療門診。
Q2 前往醫院戶外防疫門診、快篩陽性採檢診需攜帶哪些文件?
解答：健保卡、快篩陽性卡匣 (寫上檢測日期、姓名)、用藥史
Q3 忘了帶快篩陽性卡匣到醫院，可以用照片證明嗎?
解答：不行，陽性卡匣判讀後需現場銷毀，才能完成判讀手續，無法利用照片證明。
Q4 我沒有手機，可以留室內電話嗎?
解答：疾管署後續會利用手機簡訊通知確診民眾填報「確診個案自主回報系統」，建議仍需留下手機號碼。如無手機，可留市內電話，並主動自健保快易通填報「確診個案自主回報系統」。
Q5 通訊診療門診適用對象
解答：以北醫來說，共提供3大對象服務，包括：快篩陽性確診判定，清冠一號開立，慢性病用藥。
Q6 通訊診療門診流程?該準備哪些資料?
解答：
1. 將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，並與健保卡一起拍照。
2. 撥打02-21765226專線預約，並上傳卡匣與健保卡之照片。
3. 於預約看診時間，點開通訊診療連結準備看診。
4. 配合出示判讀陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。
5. 請親友至北醫戶外區進行繳費、領藥即完成通診療。
Q7 可以使用市內電話進行通訊診療嗎?
解答：通訊診療需透過視訊進行身分認證、陽性卡匣判讀、醫師問診等流程，無法使用市內電話進行通訊診療。
Q8 健保卡上是我小時候的照片(或是沒有照片)，會影響身分判讀嗎?
解答：若健保卡照片無法判別身分，請民眾複誦身分證字號及出生年月日進行身份確認。
Q9 請問如何破壞判讀陽性之卡匣?有需要準備老虎鉗?
解答：準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。
Q10 通訊診療確診判定結束，就可以領取抗病毒藥物?
解答：領取抗病毒物須符合要件，並由醫師開立處方後方可領取。
Q11 若看診後發現我不是抗病毒藥物適用對象，我還需要繳費嗎?
解答：民眾透過通訊診療快篩陽性判讀，需繳納掛號費，與是否用藥無關。
Q12 完成通訊診療後多久可以收到判定結果?
解答：若民眾透過通訊診療與醫師達成共識，可於24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。