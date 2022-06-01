日幼童痙攣、高燒送醫才知染疫　併發腦炎「部分癱瘓」

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這名幼童一度無法自主呼吸，病況也急速惡化，雖然在就醫之後就回一命，但是腦部已經出現大範圍損傷，導致部分身體癱瘓，現仍在醫院治療中。
負責治療的自治醫科大學附屬醫院醫生村松一洋表示，該名幼童送至醫院時，已出現高燒、全身痙攣的症狀，隨時都有可能對生命造成危險。村松一洋指出，急性腦炎對於兒童來說是高風險疾病，因此呼籲家長，一定要預防孩子染疫。
報導指出，雖然兒童感染新冠的重症化風險較低，但栃木縣在5月1日時就曾發表，一名未滿10歲且沒有慢性病的兒童因染疫引發腦炎而死亡。全日本截至目前為止，沒有慢性病卻因染疫引發腦炎的兒童已經累計10例。
根據日本小兒神經學會數據指出，日本每年推測約有500至800名未滿18歲兒少因病毒感染引發急性腦炎的案例，其中死亡率5％，有36%患者在康復後仍留有後遺症，因此對於兒童來說是高風險疾病。但目前尚未釐清感染新冠進而引發急性腦炎的機制，今後還得透過透過收集臨床數據等方式做進一步研究。
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