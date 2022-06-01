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日幼童痙攣、高燒送醫才知染疫　併發腦炎「部分癱瘓」

▲日本栃木縣5月有一名不滿5歲的兒童因武肺引發「急性腦炎」，在家中出現激烈痙攣症狀就醫後才知確診。示意圖非本人。（圖／取自 Unsplash ）
▲日本栃木縣5月有一名不滿5歲的兒童因武肺引發「急性腦炎」，在家中出現激烈痙攣症狀就醫後才知確診。示意圖非本人。（圖／取自 Unsplash ）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-01 11:53:59

國內這波確診浪潮下，出現不少兒童染疫後出現腦炎，最後甚至不幸病逝的個案，因此引發眾人關注。日本栃木縣上月也傳出，一名未滿5歲的幼童染疫後引發腦炎，成為重症病例。這名幼童在家中出現嚴重痙攣症狀，送醫後才知道確診，且已經引發腦炎，一度無法自主呼吸，雖然救回一命，但腦部已經有大範圍損傷。日本已累計約10例無慢性病史兒童確診引發急性腦炎病例。

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根據《日本放送協會》報導，該名未滿5歲的幼童今年5月時在家中突然全身嚴重痙攣，緊急送往自治醫科大學附屬醫院治療，並且進行詳細檢查後，發現該名幼童確診感染新冠肺炎，並且引發急性腦炎。

這名幼童一度無法自主呼吸，病況也急速惡化，雖然在就醫之後就回一命，但是腦部已經出現大範圍損傷，導致部分身體癱瘓，現仍在醫院治療中。

負責治療的自治醫科大學附屬醫院醫生村松一洋表示，該名幼童送至醫院時，已出現高燒、全身痙攣的症狀，隨時都有可能對生命造成危險。村松一洋指出，急性腦炎對於兒童來說是高風險疾病，因此呼籲家長，一定要預防孩子染疫。

報導指出，雖然兒童感染新冠的重症化風險較低，但栃木縣在5月1日時就曾發表，一名未滿10歲且沒有慢性病的兒童因染疫引發腦炎而死亡。全日本截至目前為止，沒有慢性病卻因染疫引發腦炎的兒童已經累計10例。

根據日本小兒神經學會數據指出，日本每年推測約有500至800名未滿18歲兒少因病毒感染引發急性腦炎的案例，其中死亡率5％，有36%患者在康復後仍留有後遺症，因此對於兒童來說是高風險疾病。但目前尚未釐清感染新冠進而引發急性腦炎的機制，今後還得透過透過收集臨床數據等方式做進一步研究。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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