民進黨高市黨部新舊主委交接 許智善、趙天麟接力拚選戰
民主進步黨高雄市黨部新、舊任主委今天交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務，新、舊任主委交接儀式在黨部舉行，第七屆新任主委許智善表示，面對年底選戰要團結高雄隊、審慎謙卑，全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半，趙天麟也說，未來仍會當黨部的超級啦啦隊，大家一起加油。
今日新舊主委交接，包括立委許智傑、前高雄市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席並見證黨部歷史性的一刻。
交棒主委，趙天麟恭喜許智善在主委選舉獲得近9成的得票率，高支持率是有民意基礎、眾望所歸，更是高雄隊團結的象徵，他雖然卸下主委職務，仍會繼續成為黨部的啦啦隊，一起為民進黨的茁壯努力。
他說，兩年的主委任內協助罷韓、市長補選及反罷捷、反四大公投等，他已經完成階段性任務，今天正式將主委重擔交給許智善，新任主委將接下年底輔選要務，幫助市長陳其邁連任、議會過半，他充滿信心。
許智善接下高雄市黨部主委印信、業務清冊等，他允諾會傳承歷屆主委奠定的基礎為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑，建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半，一起為建設高雄市更好的建設而努力。