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人才荒更嚴峻？近8成企業徵才、半導體搶人擴及高中職

▲104人力銀行今（1）日公布6月全站工作數達99萬，以電子/軟體/半導體業的徵才量最大，搶才觸角從碩博士擴及高中職，「最低學歷要求為高中職」的工作數3年成長1.3倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲104人力銀行今（1）日公布6月全站工作數達99萬，以電子/軟體/半導體業的徵才量最大，搶才觸角從碩博士擴及高中職，「最低學歷要求為高中職」的工作數3年成長1.3倍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-01 13:38:24

本土病例已超過半個月每日確診5萬人以上，不過並未影響企業徵才！104人力銀行今（1）日公布6月全站工作數達99萬，只比此波疫情前4月的101.3萬微減2.3%，77%企業如常徵才。各產業中，以電子/軟體/半導體業的徵才量最大，搶才觸角從碩博士擴及高中職，「最低學歷要求為高中職」的工作數3年成長1.3倍。

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台灣本土病例已進入高原期，主計總處也預估受疫情影響，5月失業率可能上升。104人力銀行觀察，我國缺工潮仍未解，76.9%企業如常推動招募計畫，僅21.4%企業暫緩。另外，去年5月疫情三級警戒之下的清零政策，去（2021）年5至6月全站工作數兩個月下滑約15%；今年4月工作數101.3萬個，新一波防疫政策調整為與疫共存，對經濟活動的衝擊較小，6月工作數仍有99萬個，只比4月底小幅下滑2.3%、未見明顯下滑。

6月份企業徵才，依產業來看，以電子/軟體/半導體業的19.7萬個工作機會數最多，其中光是半導體業就缺3.8萬人，半導體業以往愛用國立頂大碩博士生，近年來，已向私大、技職生招手，同時擴及高中職。

人力銀行表示，，4月份超過500家半導體企業徵才，合計「最低學歷要求為高中職」的工作機會有9,978個，3年成長1.3倍，2020年同期為4,278個，徵才職缺以「操作/技術/維修類」，即作業員為多，占半導體徵才量的26%，3年增加4個百分點，2020年同期占比為22%；薪資行情也因求才需求增加而上漲，高中職畢業在半導體工作的職人，2022年薪資中位數為3.5萬，與2020年3.1萬相比，3年來成長13%。

半導體徵才要求碩士以上的高學歷職缺為，資訊軟體系統類占68%、研發相關56%、生產製造/品管/環衛類占40%。「三高職缺」的專業技術門檻高、薪資高、工作付出和代價也高。

104職涯診所podcast邀請曾在台積電擔任長達7年主任工程師、現自行創業「臥龍智慧環境」總經理暨執行長謝文彬分享在「護國神山」的工作日常、以及為何辭職創業。謝說，台積人的DNA是「使命必達」的責任感，節奏很快、壓力很大，像是會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。由於製程、設備、廠務全部都24小時進行，與他負責的廢水處理與水回收系統環環相扣，輪班成為日常，幾週就會輪假日班，平日則是日班、大夜班、中班，都可能會輪到。

　　謝文彬建議，想進台積電不一定要是台成清交頂大生，但要確認學經歷一定要符合職務所需的專業，必須有一定程度的專業知識或實作能力，進入將會發現高手很多，會給自己必須迎頭趕上很大的壓力，前1、2年可能會很痛苦，心臟必須強一點。不過，台積電對新人的「容錯率」很高，也有很好的制度，讓資深前輩mentor帶新人，不懂一定要不恥下問，因為一個錯誤可能會引起連鎖反應，找出事件的真因root cause、以及其中的思考邏輯是台積電很重視的事。

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