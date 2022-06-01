藍砸破孫中山遺像 蔡易餘：不需賠償、賣好價錢貢獻國庫
國民黨立委日前在立院議場丟杯水不理性抗爭，因而砸破過在議場後方的孫中山遺像，不少綠營人士、網友笑稱國民黨連「神主牌」都不要了，引發熱議。民進黨立委蔡易餘今（1）日對此表示，他認為國民黨不需要賠償，這是國民黨放棄神主牌的歷史時刻，這幅畫應該上蘇富比拍賣增加台灣國庫，相信孫中山一定也會很願意。
蔡易餘表示，國民黨的立法委員把國父遺照砸出一個大洞來，「我想是一個歷史的偶然，但這也顯示國民黨連自己的神主牌都不要了，但我也不認為國民黨需要賠償」。
蔡易餘說，自己已經向立法院長游錫堃建議，把這幅油畫拿到蘇富比做拍賣，見證國民黨放棄他的神主牌，同時這天也解決歷史共業，將國務機要費與特別費做為相同的處理，這都是歷史性的一刻。
蔡易餘表示，也因為如此，這在蘇富比拍賣一定會賣到好價錢，增加台灣的國庫，孫文來增加政府的國庫，他一定很願意的，拍賣費用也不需要國民黨出，「我想國民黨對這幅畫能夠賣到好價錢也是有貢獻的」。
民進黨立委陳亭妃也說，現在立法院的會期結束了，大家開始在討論，那孫中山這張照片怎麼辦呢？這個可是要問國民黨，最會破壞、最會賴帳的國民黨，到底這一次敢不敢賴帳，就留著他們的孫文總理這張照片，然後一個洞，在立法院的議場裡面嗎？國民黨一定會賴帳，因為賴帳是他們的本門科。