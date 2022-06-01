恩恩爸拒見新北 侯友宜：資料全都整理好了

新北市中和區中正2歲男童恩恩於4月病逝，家屬要求調閱新北市相關單位通聯記錄。恩恩爸昨夜表示，他已拿到他與1922的通話紀錄，但沒拿到其餘資料，他也拒見新北市衛生局。對此，新北市長侯友宜今（1）日表示，資料已全部準備好，一定讓家屬了解相關內容，衛生局長陳潤秋補充說明，原本約今日上午與家屬見面，但對方婉拒，會再與家屬聯絡，市府會依法提供資料。
恩恩家屬昨晚表示，目前已拿到他與1922的通話紀錄，仍缺少他向新北市政府消防局和衛生局的報案錄音、通話紀錄，以及消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程。家屬也表示，有接到新北市衛生局高副局長的來電，對方表達希望於6月1日向他們夫妻碰面說明，但他婉拒，強調他需要的不是說明，而是要儘快拿到依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄。
對此，侯友宜上午於受訪表示，第一時間知道恩恩爸爸的需求後 就已經整理好資料。昨日在總質詢後，內部特別開會責成衛生局、消防局兩位局長親自把資料向恩恩家屬報告，以充分了解資訊內容，相信透過這樣的報告才能完整了解資訊內容。
陳潤秋表示，恩恩送醫後大家都非常關心，除了雙和醫院的重症團隊，也邀請台大團隊協助。此外，侯友宜也有跟恩恩爸爸視訊，另外衛生局、社會局會持續幫忙，有任何需要都會提供。
陳潤秋指出，這次恩恩爸爸提出需求後，市長就指定他與消防局黃局長準備完整資料與恩恩爸爸約今早見面，本來約好了，但經過幾個小時後，家屬有另外考量就暫時取消，新北還會繼續聯絡。至於恩恩爸爸說還沒拿到新北的資料，市府會依法提供，全力協助，也希望能見面好好報告。