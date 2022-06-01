後疫情時代醫療科技大趨勢：加速幹細胞治療應用，台灣進入黃金十年！

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目前，新冠病毒的治療主要包括支持治療或對症治療等一般治療，以及抗病毒、抗菌和中醫藥等，但尚無特效藥物。然而，面對疫情的反復，各界頂尖專家們，從未放棄前行的腳步，其中幹細胞應用於新冠病毒的相關進展也逐步加快，臨床試驗多為應用重症以及危重症患者的臨床救治工作，以提高患者生存率。
台大醫院小兒血液腫瘤權威醫師林凱信教授表示，目前數據顯示，新冠病毒不只會帶來肺部疾病，亦可能引起腦部、心臟、腎臟、腸道等長期且全身性系統問題。而幹細胞療法是利用幹細胞或其衍生的細胞，以特殊活存技術移植到體內，替代或分泌活性因子修復病人受損的細胞、組織及器官，幫助回復或調節免疫機能。
看好幹細胞療法將進入黃金十年！
依據統計，全球再生醫療產值預估在2050年規模上看3,800億美元，台灣細胞治療產值將在2023年來到新台幣17.7億元。衛福部於2018年開放6項幹細胞技術後，已有超過60家的再生醫學相關企業投入，結算至2022年3月31日，衛福部細胞治療核準136件，這也意味著未來將有越來越多的機構或醫院開展幹細胞研究。
▲周邊血幹細胞臨床應用成效顯著，衛福部開放6項幹細胞技術後，加速幹細胞治療成醫療新趨勢。
台灣幹細胞產業蓬勃發展 周邊血是儲存造血幹細胞的主流
近年因細胞治療突破，讓周邊血幹細胞成為應用主流。由於臍帶血幹細胞只能在新生兒出生後的短短幾分鐘內採集，而成人可以利用脂肪、周邊血、牙齒、脊髓等方式，儲存寶貴的人體幹細胞。此外，周邊血幹細胞的優點之一在於不需全身麻醉，就可以進行幹細胞蒐集。
目前周邊血幹細胞的醫療應用為幹細胞移植及癌症輔助治療，並應用於治療血液相關和免疫系統等疾病，隨著愈來愈多的醫學治療研究成果問市，適合此種治療方式的疾病範圍預計將陸續增加，應用範疇持續擴大。
▲衛福部特管辦法規定，細胞治療過程中所涉及的細胞處理、培養或儲存者，應備有或委託符合人體細胞組織優良操作（GTP）相關規範的細胞製備場所，並通過主管機關查核後，才可以成為細胞治療合格的細胞來源供應單位。
諮詢專家
台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授 醫師
學經歷
台大醫學院 名譽教授
前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
曾任財團法人義大醫院 副院長
曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
台大醫學系畢業
醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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