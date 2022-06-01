疫情燒、原物料價漲　服務業悲觀「看不到6個月」拚轉型

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中經院指出，五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間上升。五大產業回報PMI擴張，依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業（56.6%）、電子暨光學產業（56.3%）、食品暨紡織產業（53.1%）、電力暨機械設備產業（53.0%）與基礎原物料產業（52.0%）。交通工具產業（46.4%）PMI則中斷連續22個月的擴張轉為緊縮。
參與中經院發布會的中央研究院經濟所研究員簡錦漢指出，雖然製造產業近期有些雜音，但他個人並不悲觀。首先是中國逐漸解封，且政治上的角力促使多項振興經濟的方案將出台，可以看到中國在提振經濟的決心。至於美國即便高通膨問題居高不下，但實際觀察消費成長力道還是有的，只是消費者轉買價格較低的商品，美國經濟動能還是穩健。
至於台灣電子業，簡錦漢說雖短期有浮動，但長期5G、電動車需求，這種長期趨勢還是有，因此對全球景氣、台灣景氣他不那麼悲觀。最近國內消費性不佳，則是因為民眾因疫情延燒而自律，減少活動，隨著疫情慢慢減緩，相信消費信心會回流。
中經院也發布台灣非製造業經理人指數部分，未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）中斷連續10個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10.0個百分點至45.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度。
值得注意的是，八大產業自2021年6月以來，首次全數回報未來6個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業（20.0%）、金融保險業（27.8%）、零售業（31.6%）、批發業（35.8%）、運輸倉儲業（38.5%）、資訊暨通訊傳播業（40.9%）、營造暨不動產業（43.1%）與教育暨專業科學業（48.4%）。
媒體提問，服務業對下半年景氣不看好，是否沒有想像中的報復性消費？中華經濟研究院台灣經濟所助研究員陳馨蕙指出，由於詢問是針對當前看法，因此確實大家都看不到6個月，對景氣的態度相對保守，但其實觀察這兩年服務業上下起伏非常劇烈就可以知道，景氣、買氣會恢復，只是得看疫情走勢。
陳馨蕙表示，值得一提的是，國內服務業在這兩年疫情改變很大，為了求生存，以及民眾希望降低接觸，積極推出機器人服務或是擴大開發通路、外送、冷凍包裝等，做了許多轉型，這些都成為疫後新常態。另外，疫情升溫又趨緩也增加了人力調度上的挑戰。再隨著原物料價格攀升，不可諱言，這兩年服務業成本大增、利潤下降，想生存？商業模式也跟著轉變了。
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